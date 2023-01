To rastlino postavite v kot vsake sobe: ščiti pred zlimi silami in boleznimi

Če boste v katero koli sobo v svoji hiši ali stanovanju postavili vodni bambus ali bambus sreče, bo ta prinesel blagodejno energijo, ki jo iščete – vendar le, če boste upoštevali preverjene nasvete strokovnjakov za feng šuj.

Bambus je že več sto let znan kot »rastlina sreče«. Prihaja iz tropov in je član družine lilij. Je dokaj žilava in odporna rastlina, zato je idealna za gojenje v zaprtih prostorih.

Bambus sreče lahko energetsko prečisti prostor. FOTO: Pacificenterprise, Getty Images

Po feng šuju velja za enega najbolj priljubljenih načinov, ki se uporablja za ponovno aktiviranje speče energije, torej energije, ki zastaja v domu. Bambus naj bi izboljšal pretok dobre ali pozitivne energije, znane tudi kot ugoden či. Prav tako se verjame, da ščiti pred boleznimi in zlimi nameni ljudi.

Zato ni presenetljivo, da ljudje po vsem svetu uporabljajo bambus za srečo v svojih domovih ali celo na svojih delovnih mestih.