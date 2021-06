Sproščujoč dopust v udobju lastnega doma

Stres učinkovito preženemo v kopalnici.

Beli in pastelni odtenki

Zen vrtiček lahko izdelamo kar sami.

Odpravimo se ven

Zen vrtiček ima izjemno blagodejne učinke, pravzaprav pa ni nič drugega kot lesena škatlica z mivko. A ko z grabljicami po njej rišemo vzorce in jih brišemo, se bomo v trenutku sprostili.

Bliža se čas dopustov, ki ga bo mnogo Slovencev podobno kot lani zaradi razmer in omejitev znova preživelo v udobju svojega doma. Morda se sliši dolgočasno, velja prepričanje, da se doma ne da enako kakovostno sprostiti in se predvsem psihično odpočiti.Toda tudi za domačimi štirimi stenami si lahko ustvarimo popolno dopustniško okolje, kjer morja, gora ali daljnih dežel niti malo ne bomo pogrešali. Ker naslednji teden ali dva domače pisarne ne bomo potrebovali, jo za čas dopusta spremenimo v sproščujočo oazo, kamor se bomo umaknili od stresa, skrbi in vsakodnevnih opravil.Sprememba je lahko povsem preprosta, za začetek ugasnemo računalnik in odstranimo moteče predmete, ki nas spominjajo na službo. Naslednji korak je dodajanje udobnih in sproščujočih elementov. To so lahko mehke odeje in okrasne blazine, ki jih prinesemo iz dnevne sobe, ali naslonjač, v katerem se dobro počutimo. Odlična izbira je tudi viseča mreža. Barve naj bodo pomirjujoče, torej beli in bež odtenki ali pastelna mavrica, nikakor pa se ne obdajamo z rdečo, ki pospešuje srčni utrip in poskrbi za ravno nasproten učinek.Dodamo še kakšno lončnico, ki naj bo čim večja, na steno pa obesimo lučke, ki bodo poskrbele za intimno svetlobo, pa kakšno dišečo svečo z najljubšim vonjem. In seveda ne pozabimo na glasbo. Tisti, ki proučujejo vzhodne filozofije in religije, predvsem hinduizem in budizem, ter so vešči meditacije in sproščanja, priporočajo, da v svoj mirni kotiček dodamo še element vode in škatlico mivke, znano kot zen vrtiček. V trgovinah s pohištvom in dodatki za dom so na voljo mali vodometi, prav takšni, kot jih najdemo v japonskih domovih, kjer se po kamnih počasi pretaka voda, že pogled nanjo pa človeka v trenutku pomiri. Zen vrtiček lahko naredimo tudi sami, potrebujemo le leseno škatlico brez pokrova, nekaj mivke in lesene grabljice. Po želji dodamo še okrasni element v obliki kristalov, školjk ali kamenčkov, ni pa nujno.Uporaba in filozofija sta preprosti – ko mirno premikamo grabljice sem in tja po mivki in gledamo sledi, ki jih rišemo in brišemo, dosežemo globoko sprostitev. Mnogi, ki se v službi vsak dan spopadajo s stresom, si takšne vrtičke omislijo kar na delovni mizi, z njihovo pomočjo se namreč umirimo in sprostimo kjer koli.Pisarna pa seveda ni edini prostor, ki ga lahko spremenimo v dopustniško oazo miru. To je lahko tudi kopalnica, še posebno če v njej kraljuje kad. Namakanje v dišeči vodi dokazano sprošča, če ji dodamo eterično olje sivke, bergamotke, limone ali limonske trave. Po kopalnici razporedimo še sveče z enakim vonjem in se prepustimo najljubši knjigi ali glasbi, še bolje posnetkom zvokov narave, druge člane gospodinjstva pa prosimo, naj nas tisto uro pustijo pri miru. Ob lepem in toplem vremenu pa seveda ni boljšega kotička za sproščanje, kot so balkon, terasa, travnik pred hišo. Na tla pogrnemo mehko odejo, se obdamo z blazinami, odpremo senčnik in uživamo.Balkon lahko pravzaprav v sproščujočo oazo spremenimo kar za vedno. Za klop uporabimo lesene palete, te so primerne tudi za nižjo mizico. Za slednjo bo dovolj ena, ki jo lahko postavimo denimo na štiri večje opeke ali pa kar na tla, za klop pa potrebujemo vsaj dve, ki ju položimo drugo na drugo in zbijemo skupaj. Če takšno klop prislonimo ob steno, naslonjala ne potrebujemo, v nasprotnem primeru bo potrebna še dodatna paleta. Na površino, kjer bomo sedeli, pritrdimo debelejšo peno ali nanjo preprosto položimo nekaj podlog za vrtne stole. Sproščujoče vzdušje pričaramo z mehkimi blazinami in odejo ali dvema, če je dovolj prostora, na teraso dodamo vrečo za sedenje, še bolje visečo mrežo.Enako kot pri urejanju notranjega kotička tudi pri zunanjem pazimo, da uporabljamo nežne tone in naravne materiale. Dodamo še lučke in nekaj sveč in poletni večeri ne bodo nič manj prijetni, kot če bi bili namesto na domačem balkonu na obali kakšnega tihomorskega otoka.