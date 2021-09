Pasja vila – uta po pasjem okusu

Nova rešitev

Priporočen čas uporabe je največ ena ura. Potem bo uporabnik dobil pisno obvestilo, ob večkratnih prekoračitvah pa ga bodo izbrisali iz sistema.

Mirno bo počakal. FOTO: CITYPARK

Pomisleki uporabnikov

Zasnovana je tako, da ustreza večini pasem. Visoka je 110, globoka 107, široka pa 70 centimetrov.

Senzorji in kratka navodila za uporabo FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

jih je doslej gostovalo v pasji vili, aplikacijo si je naložilo 30 ljudi.

Mnogi lastniki svoje hišne ljubljenčke jemljejo s seboj skorajda povsod. Ker pri nas v večini (živilskih) trgovin niso zaželeni in jim je vstop celo prepovedan, jih lahko pustijo le doma oziroma na posebnih prostorih pred trgovino. Žal mnogi niso praktični oziroma je možnost, da ti ga nekdo ukrade, precejšnja., lastnik bostonskega terierčka, je z njim pri nas večkrat poskušal iti po nakupih, a ga je bilo vedno strah puščati v odprtih boksih pred velikimi trgovskimi centri. Ko je na facebook strani norveškega podjetja Den4Dogs zasledil, da se ekipa pasjih lastnikov ter strokovnjakov že od leta 2003 trudi, da bi rešili to težavo z zaprto uto, se je odločil, da njihovo rešitev pripelje tudi k nam. Konec julija letos mu je uspelo v trgovskem centru BTC pred Cityparkom namestiti prvo pasjo vilo, kakor je preimenoval uvoženi elektronski sistem varnega in zanesljivega začasnega zatočišča za čakajočega psa.​Da ne gre za navadno uto, temveč za moderno, avtomatsko in varno »čakalno vilo«, je razvidno že iz navodil za uporabo. Zavetišče ima klimo s senzorjem za temperaturo, ki se vklopi pri 21 stopinjah Celzija in vzdržuje stalno temperaturo od 21 do 23 stopinj tudi na vroč poletni dan. Ima celo talno ogrevanje, ki se vklopi pri temperaturi pod petimi stopinjami. Notranja temperatura se prikazuje na zaslonu nad vrati.Vgrajena je lučka UVC, ki po vsaki uporabi razkuži notranjščino, za redno čiščenje pa skrbijo tudi zaposleni v trgovini. Tla ne drsijo, za svež zrak pa skrbijo prezračevalne rešetke. Odpreš jo lahko z uporabo D4D-aplikacije, vrata pa lahko odpre le pasji lastnik. To lahko stori celo ob morebitnem izpadu elektrike, saj ima za take primere baterijo.Čeprav sta minila že dva meseca od prve postavitve v Ljubljani, se zanjo niso odločili še nikjer drugje, ne v glavnem ne v drugih mestih. Morda trgovce od tega odvrača dejstvo, da lahko uto le najamejo (najemnina je od 100 do 150 evrov na mesec) in da je treba nekoga zadolžiti, da skrbi zanjo, se pravi, da jo po potrebi počisti ali tudi popravi.​Najpogostejši pomisleki uporabnikov pa so, da ne bo dovolj čista, da se bo pes v njej pokakal ali polulal, da v njej ne bo miren in bo le lajal. Obretan odgovarja, da je uta oblikovana tako, da za pse ni naravno iztrebljanje v njej, poleg tega pa se da dlake in nečistoče z lahkoto odstraniti s krpo za enkratno uporabo. UV-luč poskrbi za tako dobro dezinfekcijo, da je v prostoru precej čistejše kot zunaj. Psom, ki imajo ločitveno tesnobo, odsvetuje uporabo ute, večina drugih pa se v njej počuti kot v brlogu in jih zaprt, a svetel prostor ne moti. Sicer pa vsem lastnikom svetuje, naj psa v vili ne puščajo dlje kot eno uro.Na facebook strani Pasje vile smo zasledili več komentarjev uporabnikov, ki pozdravljajo novost, a hkrati grajajo trgovce. Prepričani so, da bi morali slediti zgledom iz tujine, kjer psi lahko z lastnikom hodijo že po skoraj vseh trgovinah (izjeme so nekatere živilske), gostilnah in drugih prostorih, namenjenih predvsem ljudem. Mnogi se tudi bojijo, da bi njihovi psi v uti doživeli stres. To je sicer možno, pravijo v Pasji vili, a da ga ob prvi uporabi doživijo predvsem tisti, ki niso navajeni na boks.Zato priporočajo, da je prva uporaba zelo kratka, da se psa nagradi s priboljškom, za podlago pa da prinesete odejico ali nekaj iz domačega okolja. Prva izkušnja mora biti pozitivna, a tako kot ljudje tudi psi potrebujejo nekaj časa, da se navadijo na novo okolje. Priznavajo pa, da prav za vsakega občutljivega štirinožca pač ne bo primerna.