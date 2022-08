Osvežitev in športni raj v enem: to je Velenjsko jezero (FOTO)

Velenjsko jezero je priljubljena točka, tamkajšnja plaža pa je v izboru za naj kopališče v kategoriji naravnih kopališč lani zmagala že četrtič zapored. Velenje nima le imenitno urejenega jezera, kjer med drugim potekajo razni dogodki, ponudbi se je zdaj pridružil še Kamp Velenje. Kar nekaj časa je trajalo, da ga je prevzel novi lastnik in ga prenovil.

»Kamp Velenje je ob Velenjskem jezeru in vas bo prav gotovo navdihnil,« pravi Lidija Celcer, vodja kampa. »Lokacija je naravnost idealna, saj lahko opazujete neokrnjeno naravo in hkrati pestro dogajanje ob jezeru, ki ponuja nešteto možnosti za aktivnosti in oddih. Sproščate se lahko ob čisti vodi ter najrazličnejših možnostih za vodne športe in drugo rekreacijo, ob nepozabnih doživetjih ter različnih animacijah in prireditvah. Poskrbljeno je tudi za animacijo otrok, seveda pa nismo pozabili na aktivnosti za odrasle.«

Dopust je lahko ležeren ali aktiven.

V kampu se na treh hektarjih razprostira 120 parcel, ki ustrezajo vsem potrebam gostov, ki se bodo odločili za bivanje ob jezeru. »Kampirate lahko ob pogledu na mogočno Velenjsko jezero, prav tako si lahko najdete kotiček v senci. Dobrodošli so tudi hišni ljubljenčki. Posebnost je čisto nova sanitarna zgradba,« je še povedala Celcerjeva.

Poskrbeli so tudi za goste, ki prihajajo brez šotora, počitniške prikolice ali avtodoma. Na idilični lokaciji so postavili večje mobilne hiške. Vsaka je primerna za do šest oseb, saj ima dve spalnici, kuhinjo, kopalnico in prostorno teraso.

Center vodnih športov

Mnogi na dopustu ne morejo brez športa in rekreacije, pravi vodja kampa: »Uredili smo center vodnih športov, kjer vam bodo izkušeni vodniki predstavili informacije o supanju, jadranju na deski, kajakaštvu in drugih vodnih športih. Pri nas je možna izposoja električnih in navadnih koles. V neposredni bližini so urejena teniška igrišča, igrišča za odbojko, nogomet in košarko.

120 parcel je na voljo.

V Velenju je tudi eno izmed najlepših igrišč za golf v Sloveniji. Prav tako ob jezeru deluje jahalni klub s progami na prostem. Poleg omenjenih aktivnosti ponujamo vodene kolesarske in pohodniške izlete, vožnjo s pletno, potapljanje, jamarski treking, ribolov, polet z letalom, rafting, jungle beach avanturo, lokostrelstvo, plezanje, polet z jadralnim padalom in še kaj.«

V kampu so poskrbeli še za lačne in žejne, to je pomemben del njihove ponudbe. Vodja kampa Lidija Celcer poudarja, da si lahko privoščite dobro domače kosilo ali pijačo v čisto novi restavraciji v kampu z razgledom na Velenjsko jezero, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. Zraven so postavili otroška igrala, tako se boste lahko sprostili ob kavi in imeli svoje otroke na očeh.

Ko se glavna sezona umiri, se pri nas začnejo odvijati različni dogodki.

»Ko se glavna sezona umiri, se pri nas začnejo odvijati različni dogodki. Prostora je dovolj za team buildinge, šole v naravi in športne dneve. Naša posebnost je, da želimo ugoditi željam gostov po najboljših močeh. Ponudba se dopolnjuje iz leta v leto, zato se pustite presenetiti,« je sklenila Celcerjeva.

Kamp Velenje je odprt vse leto. FOTOGRAFIJE: Arhiv Kampa Velenje