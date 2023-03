Naredimo toplo gredo (FOTO)

Tisti, ki bi radi v domačem pridelku uživali vse leto ali vsaj nekoliko prej kot drugi, si omislite toplo gredo ali rastlinjak. Oba delujeta na enak način, njuna poglavitna naloga pa je, da rastline ščitita pred nizkimi zunanjimi temperaturami. Izdelana sta iz steklenih ali plastičnih plošč, praviloma pa so rastlinjaki precej večji, medtem ko lahko s toplo gredo prekrijemo zgolj del vrtička. Slednjo lahko izdelamo tudi sami, še posebno če smo pred kratkim ravno menjali okna in starih še nismo zavrgli. Iz desk najprej zbijemo ogrodje, ki ga bomo postavili na gredico, pazimo, da bo dovolj veliko, da se bodo vanj prilegala okna.

Pokrijemo lahko le del gredice. FOTO: Nickbeer, Getty Images

Ta lahko na ogrodje pritrdimo tako, da se bodo odpirala navzgor, če je okno dvojno, vsako z ene strani, če želimo manjšo toplo gredo, pa uporabimo le eno okno, ki ga prav tako na ogrodje pritrdimo samo na eni strani, z druge pa ga bomo odpirali. Nato potrebujemo še držalo, ki bo odprto okno držalo pokonci, ni treba, da se povsem odpre, že nekajcentimetrska odprtina bo povsem dovolj za zračenje. To je izjemno pomembno, še posebno ko se bodo v steklo tople grede uprli prvi sončni žarki. Ti morda še ne bodo prav topli, a rastlinam bo pod zaščito hitro postalo prevroče, zato je sredi toplih pomladih dni bistvenega pomena, da zaščito dvignemo.

Ob prvih močnejših sončnih žarkih je pomembno zračenje.

Mehke tople grede

V specializiranih prodajalnah so na voljo tudi mehke tople grede, t. i. predori, ki so videti kot debelejši polivinil, napet prek poljubnega ogrodja. Tudi takšno zaščito lahko povsem enostavno izdelamo sami, potrebujemo le dovolj velik kos prozornega polivinila in nekaj, kar bo služilo kot ogrodje. Posamezne loke je mogoče kupiti v specializiranih trgovinah z vrtičkarsko opremo in pripomočki, namesto njih pa lahko uporabimo tanjše upogljive plastične cevi, tudi veje, ki naj bodo dovolj dolge in prožne, da jih bomo lahko ukrivili prek gredice, ter obenem dovolj močne, da jih ne bo polomil ali podrl veter.

Eno stran cevi ali palice zapičimo na eno stran gredice, ki jo želimo prekriti, drugo pa na drugo stran. FOTO: Tanyss, Getty Images

Za toplo gredo lahko uporabimo polivinil, lahko tudi stara okna.

Eno stran cevi ali palice zapičimo na eno stran gredice, ki jo želimo prekriti, drugo pa na drugo stran. Postopek še nekajkrat ponovimo, vsako novo palico v zemljo zapičimo od 20 do 30 centimetrov stran od prejšnje. Zdaj prek ogrodja napeljemo polivinil in ga v zemljo na vsakih 20 centimetrov pritrdimo s kavljem, vejo ali nanj preprosto položimo dovolj težak kamen. Ne pozabimo zapreti lukenj na obeh koncih predora. Tudi rastline, ki smo jih posejali ali posadili pod tovrstno zaščito, bo treba zračiti, saj jim bo pod polivinilom prav tako vroče kot pod steklom. Dokler sončni žarki še niso premočni, bo dovolj, da dvignemo polivinil na začetku in koncu, pozneje pa ga postopoma vihamo prek ogrodja.

Rastlinjaki so veliko večji od toplih gred. FOTO: Ahavelaar, Getty Images

Na tak način lahko zaščitimo tudi rastline na dvignjeni ali visoki gredi, saj velikost enostavno prilagodimo željam in potrebam. Prav tako jo je precej lažje pospraviti kot tisto iz trdnih materialov; ker polivinil enostavno zvijemo, ogrodje pa tudi ne zavzame veliko prostora, je priporočljiva za tiste, ki za spravilo vrtne opreme nimajo na voljo prav veliko prostora.