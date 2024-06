Borussiji presenečenje ni uspelo, Real Madrid spet zmagovalec Lige prvakov

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci lige prvakov v sezoni 2023/24. V velikem finalu na londonskem Wembleyju so premagali Borussio Dortmund z 2:0 (0:0). Za Real je bila to že tretja lovorika v sezoni, potem ko slavili v domačemu superpokalu in prvenstvu.

Real Madridu je uspelo že petnajstič osvojiti Ligo prvakov. Na tekmi pod nadzorom slovenskega sodnika Slavka Vinčića je Real Madrid svojo zmago potrdil z drugim zadetkom v 83. minuti tekme. Prvič so zadeli v 74. minuti. Za Real sta zadela Daniel Carvajal v 74. in Brazilec Vinicius Jr. v 83. minuti.

Borussia Dortmund je edini naslov osvojila leta 1997. Takrat so s 3:1 premagali Juventus.

Klubi z največ zmagami v Ligi prvakov:

15 zmag: Real Madrid

7 zmag: Milan

6 zmag: Bayern München, Liverpool

5 zmag: Barcelona

4 zmage: Ajax Amsterdam

3 zmage: Manchester United, Inter Milano

2 zmagi: Benfica Lizbona, Nottingham Forest, Juventus, Porto, Chelsea

1 zmaga: Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, Hamburger SV, Steaua Bukarešta, PSV Eindhoven, Crvena zvezda, Olympique Marseille, Borussia Dortmund, Manchester City

Nogometaši madridskega Reala so bili v dvoboju veliki favorit in na pragu rekordne 15. zmage v ligi prvakov. Na drugi strani je trener Borussie Edin Terzić poudarjal, da je na eni tekmi presenečenje možno in da lahko klub še drugič po letu 1997 odnese zmagovalni pokal najboljše evropske ekipe v Porurje. Nemci so bili v prvem delu blizu, Španci pa so na koncu domačemu superpokalu in prvenstvu dodali še tretjo lovoriko v sezoni.

Na slovitem Wembleyju, ki je finale gostil že osmič v zgodovini, so pobudo v uvodu prevzeli Madridčani, kasneje pa so bili izrazito nevarnejši Nemci.

Prvo pravo priložnost si je v 13. minuti priigrala Borussia, a je Julian Brandt, ki je v gneči hitro vtekel v kazenski prostor na levi strani, slabo streljal iz bližine. Karim Adeyemi je v 21. minuti po hitrem protinapadu že preigral Thibauta Courtoisa, a so se španski branilci pravočasno vrnili pred svoj gol, da so mu preprečili zaključek na levi strani. Isti igralec je bil v dobrem položaju v naslednjem napadu, Niklas Füllkrug pa je v naslednji minuti zadel Realovo levo vratnico.

Adeyemi je bil v hitrem proti napadu tudi v 28. minuti, a je bil Courtois na mestu, vratar Reala pa se je izkazal tudi v 41. minuti, ko je z 20 metrov streljal Marcel Sabitzer. Na drugi strani so vsi Realovi napadi, najlepša je bila podaja Daniela Carvajala v 28. minuti, ostali brez zaključka in strela v okvir vrat Borussie.

V drugem delu so se Madridčani razigrali. Že v 49. minuti je bil nevaren s prostega strela malce izven levega kota kazenskega prostora Toni Kroos, a se je vratar Gregor Kobel izkazal, takoj nato je sledil še nevaren napad iz kota. Carlo Ancelotti je svoje igralce postavil bolj obrambno, s čimer je bila Borussia več pri žogi, a manj nevarna. Naslednji je bil na nasprotni strani v 57. minuti na desni strani v kazenskem prostoru nevaren Carvajal, Kobel pa spet na mestu.

Courtois se je izkazal v 63. minuti, ko je Füllkrug močno streljal z glavo. V 74. minuti pa je Real povedel. Na levi strani je kot izvajal Kroos, z glavo pa je zadel Carvajal. Tekmo bi v 77. minuti lahko odločil Jude Bellingham, ki pa je z desetih metrov zgrešil nemški gol. Kobel je bil na mestu tudi ob prostem strelu Kroosa s 23 metrov v 80. minuti. Napadi Reala pa niso ponehali.

Kobel je še kar reševal, v 83. minuti pa je Vinicius Jr. izkoristil napačno podajo nemške obrambe in brez težav matiral Švicarja ter odločil dvoboj. Nemški navijači so oživeli v 87. minuti, ko je Füllkrug zadel z glavo, a je takoj nato slovenska sodniška trojka vznemirjenje dokazala prepovedan položaj.

Real je z zmago zaključil tudi pomembno obdobje lige prvakov, ki bo od jeseni naprej zaživela v novem formatu.