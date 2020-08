Namesto ploščic

Bambus je zelo odporen in trden. FOTO: In4mal/Getty Images

Kamen je v kopalnici ena od alternativ keramičnim ploščicam. FOTO: Dit26978/Getty Images

V kuhinji in še bolj v kopalnici so najbolj običajna in pogosto uporabljena talna obloga keramične ploščice. So preproste za čiščenje, bolje prenašajo vlago kot parket, preproge, tapisoni in podobno, tudi izbira je večja, predvsem kar se tiče barv in vzorcev. A v kuhinji, sploh v stanovanjih z bolj odprtim tlorisom, ploščice vedno bolj izpodrivajo drugi materiali, v glavnem se ljudje odločajo za enake obloge, kot so drugje po prostoru, kar daje bivališču bolj enoten videz. S tem ni nič narobe, še posebno dobro se bo v kuhinji obnesel laminat, ki je bolj vzdržljiv in lažji za vzdrževanje kot parket. Po želji lahko nato v različnih delih odprtega prostora namestimo manjše preproge, s katerimi ga popestrimo in dodamo malce barve.Še ena dobra izbira za kuhinje je pluta. Nekoč priljubljena talna obloga je z leti utonila v pozabo, a obstaja mnogo barv in vzorcev, poleg tega je plutovina izjemno udobna, toplejša in mehkejša kot lesene obloge ali tiste iz umetnih materialov. Treba je poskrbeti le, da bo pravilno zaščitena pred mokroto, zanjo pa nato skrbimo enako kot za parket.Nekoč je bil izjemno priljubljen tudi linolej, ki pa se ga v modernih kuhinjah večinoma izogibajo. Eden od razlogov je ta, da veliko ljudi linolej pomeša z vinilom, umetnim materialom, ki ne gre z roko v roki z modernim trajnostnim življenjskim slogom. A linolej je povsem naravna talna obloga, ki jo izdelujejo iz različnih materialov, lesa, lanenega olja, smole in apnenčeve moke, maso pa nato nanesejo na podlago iz jute.Vse bolj pa so priljubljene obloge iz bambusa. Na pogled so takšna tla zelo podobna parketu, a je bambus veliko bolj odporen proti vlagi, je tudi močnejši in bolj obstojen. Namesto keramičnih ploščic si lahko v kuhinji omislimo tudi kamen. Tovrstna tla so privlačna, videz je že kar luksuzen, tudi trdna in obstojna, a hkrati zelo hladna, podlaga, na katero so položena kamnita tla, mora biti izjemno trdna, pa tudi cena ni primerna za vsak žep. Kamnite ploščice oziroma plošče se lahko namestijo tudi v kopalnico, enako velja za plutovino. Preostalih alternativ, ki se v kuhinji dobro obnesejo, pa se je v kopalnici bolje izogibati. Ne nazadnje so tla v njej veliko bolj izpostavljena vlagi kot v kuhinji, med prhanjem se dviga para, običajno so v kopalnicah tudi slabše možnosti zračenja, kar lahko bistveno skrajša življenjsko dobo manj trdnih in obstojnih materialov.