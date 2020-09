Martin Krpan izpod kozolca brez žebljev

Naša dežela je ena najbolj raznolikih držav v Evropi, prav to pa jo dela prepoznavno, malce skrivnostno in zanimivo. Dva konca Slovenije si nista podobna, raznolikost se kaže v geografskih značilnostih, jeziku, običajih, kulinariki. Že za časa Habsburžanov in Avstro-Ogrske je obstajala delitev na dežele, ki jo v grobem uporabljamo še danes, sčasoma pa so se oblikovale nove neformalne pokrajine. Aktualna vlada je v zadnjem obdobju znova odprla vprašanje delitve Slovenije na pokrajine. Imena zanje so sicer ustaljena, vendar jim je težko zarisati meje, saj se ne ujemajo z zdajšnjo upravno in geografsko razdelitvijo. V naši ...