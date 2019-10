Uresničil mladostniške sanje in vozil katano

Suzuki katana

Moč: 111 kW (148 KM) pri 10.000/min.

Navor: 108 Nm pri 9500/min.

Prenos moči: 6-stopenjski menjalnik, veriga.

Okvir: aluminijasti

Zavore: spredaj koluta 310 mm, štiribatne čeljusti, zadaj kolut 250 mm, dvobatna čeljust, ABS

Vzmetenje: spredaj nastavljive obrnjene teleskopske vilice 43 mm, zadaj nihajka, nastavljiv blažilnik.

Gume: 120/70-17, 290/70-17.

Višina sedeža: 825 mm.

Posoda za gorivo: 12 l.

Medosna razdalja: 1460 mm.

Suha masa: 215 kg.

Ostrina britve

To je hud stroj s potencialom.

Kako se pelje?

Kljub slabemu vremenu se je odlično izkazala na cesti.

Tako sem torej sanjal o katani, tistem dolgem stroju, z značilno štirioglato lučjo, z oglatim nosom in s prepoznavnim sedežem. In, oh, si lahko predstavljate šok, ko mi je nekoliko starejši motoristični sovaščan Franjo nekega dne smejoč navrgel, da ima nov stroj? Da, prav katano! Takrat katane nisem vozil, bil sem premlad, japonski stroji pa predragi. Sem pa vsaj sedel nanjo. No, letošnjo pomlad pa sem jo vozil. Novo, z letnico 2019. In tako uresničil mladostniške sanje.Katana je tradicionalni japonski meč, v katerega mojster ujame vso svojo umetelnost, obrtniško spretnost in oblikovalsko ostrino. Dvokolesna katana z uradno oznako GSX-S 1100 katana se je rodila leta 1981 kot rezultat iskanja novih motorističnih smeri nemškemu oblikovalcu, nekoč vodji BMW-jevega dizajnerskega oddelka. Prste so imeli v zgodbi poleg tudi Italijani, zato ni čudno, da je v Evropi (pa tudi drugod) hitro našel množico kupcev, motocikel pa je zaradi svojskosti kmalu dobil kultni status. V času, ko je ugledal luč sveta, je bil najhitrejši serijski stroj, še danes ga je moč videvati na stezah v dirkah klasičnih superbajkov. Katano družijo pomenke kivami, hagane in kiru, ki nazorno opisujejo tudi lastnosti motocikla.Kivami pomeni neprekosljiv dizajn katane, meča.je italijanski dizajner, ki so mu Japonci leta 2017 zaupali risanje nove katane. Pri Suzukiju so z novo katano precej pozno (a bolje pozno kot nikoli) ujeli val navdušenja kupcev nad sodobnimi retro motocikli. Rodolfu je uspelo. Nova Katana je dober spomin na staro, a na svojsko sodoben način. Še vedno je tam značilni štirikotni (led) sprednji žaromet, pa sedež v dveh barvah, ki je vendarle zrisan v drugi dekadi tega tisočletja, na starejšega brata morda najbolj spominja rdeč napis Suzuki ob bokih majhne posode za gorivo. Nova katana je na voljo v klasični srebrni barvi, lahko pa se odločite tudi za črno.V japonščini se hagane nanaša na kovano odličnost meča, pri motociklu pa jo lahko enačimo z veseljem v vožnji in z zmogljivostjo 999-kubičnega agregata s 148 konji, znanega iz hišnega modela GSX–S1000. Prečno postavljeni štirivaljnik je vpet v dvojni aluminijasti okvir, ki motociklu s sprednjimi USD vilicami in zadnjim blažilnikom zagotavlja potrebno stabilnost.Kiru pa pomeni čisti rez. In tudi na dvokolesni katani je dizajn čist, tekoč, nekoliko klasičen, a s pridihom sodobnosti. Ob že omenjenem sprednjem delu, ki bolj spominja na originalno katano, je zadek izrazito sodoben, prav tako v črno obarvan ostrorobi izpuh, ki ga velja zamenjati za Akrapovičevo mojstrovino. Ob tem pa je na voljo še obilica dodatne opreme, od zatemnjenega vetrnega ščita in bočnih branikov do različnih dodatkov iz karbona.Na motociklu se sedi vzravnano, kljub temu je z njim moč odpeljati kakšen krog na dirkališču. V prvi vrsti je namenjen krajšim vožnjam, tja gor na Jezersko morda. Ali pa v okolico hrvaškega Novega Vinodolskega, Opatije in ob skalnate stene stare steze v Preluki, kjer so nekoč na dirkah za veliko nagrado življenja tvegali takšni asi, kot so Agostini, Nieto, Katayama, še pred njimi Carruthers, Grasetti in kompanija.Mi, pišoča motoristična srenja smo ob nenehnem dežju, mrazu in mrki svetlobi ugotavljali, da je tale katana precej dober stroj, ki ima potencial. Menjalnik je bil tekoč, motocikel prijeten za vožnjo, uravnotežen in lepo vozljiv tudi v takšnem zoprnem vremenu.