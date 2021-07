Avto za potovanja: Citroënov kombisuv

Suvasta kombilimuzina

Zadek je mešanica kupeja in suva.

Udobje na prvem mestu

Prtljažnik se kar hitro napolni, če ne odstranimo pokrova dvojnega dna.

Spodobna mašinerija



Odziven motor, dober menjalnik in ugodna poraba

Dobra oprema

Citroën C4 shine 1.2L puretech S&S Citroën C4 shine 1.2L puretech S&S

Motor: trivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 1199 cm3

Največja moč: 96 kW (130 KM) pri 5500 vrt./min.

Največji navor: 230 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1368 kg

Mere (D/Š/V): 4355/1800/1520 mm

Medosna razdalja: 2670 mm

Prostornina prtljažnika: 380–1250 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 200 km/h

Pospešek do 100 km/h: 8,9 s

Poraba goriva (po WLTP): 5,1–5,9 l/100 km

Izpust CO2 (po WLTP): 116–134 g/km

Uradni zastopnik: C Automobil Import

Maloprodajna cena: 22.050 evrov (s popustom 20.129 evrov)

Euro NCAP: *****

Kaj ni zanimivo, kako vsi avtomobili postajajo podobni suvom ali križancem? Tudi tisti, za katere proizvajalec pravi, da so predstavniki klasičnih nesuvovskih razredov? Citroën uvršča model C4 med petvratne limuzine, a tudi sam poudarja, da so obliko novega C4 navdihnili suvi.Novi C4 že na prvi pogled ni klasična kombilimuzina. S kupejevsko-suvovsko obliko je precej vpadljiv in privlačnega videza z vseh strani. Le kolesa so videti nekam ozka, kar je posledica dejstva, da je avto opremljen z 18-palčnimi platišči, narejenimi za električne avtomobile z velikimi, a ozkimi pnevmatikami.Ker me je matral firbec, sem pogledal tudi pod zadek in z zadovoljstvom ugotovil, da sta izpušni cevi, ki krasita zadnji odbijač, v resnici povezani z izpušnim loncem. Pri marsikaterem avtu so šminkerske kromirane izpušne cevi le okrasne, pri nekaterih pa se za njimi skriva čisto navadna ozka železna cev.Voznika in sovoznika razvajata udobna sedeža, na zadnji klopi se dobro sedi, pri čemer tudi odraslemu ne zmanjka prostora za kolena. Materiali so kakovostni, poskrbljeno je tudi za vrsto oblikovalskih dodatkov. Predalčkov za odlaganje je na pretek, na sovoznikovi strani pa so dodali tudi izvlečni nosilec za pametne telefone oziroma tablice. Infozabavni sistem je močno digitaliziran, saj so od klasičnih gumbov ostale le komande klimatske naprave in nekaj tipk na volanu, preostalo pa moramo nastavljati prek dotikabilnega zaslona. Voznik spremlja podatke o vožnji na zaslonu, ki pa nima prikaza vrtljajev – ali pa mi ga ni uspelo najti ...Avto je bil opremljen tudi s prikazovalnikom osnovnih podatkov na projicirnem zaslončku, ki mi ga prav tako ni uspelo izklopiti. Prtljažnik s 380 litri prostornine je še ravno dovolj velik za družinske izlete, za kakšno potovanje pa si bo treba omisliti strešni kovček in odstraniti pokrov dvojnega dna prtljažnika.Testnega C4 je poganjal hišni trivaljni 1,2-litrski turbobencinski mlinček puretech s 130 KM in 230 Nm navora. Čeprav nisem ravno navdušenec nad t. i. downsizingom oziroma zmanjševanjem delovne prostornine motorjev, me je tale kar prepričal z odzivnostjo, ki z dobro zastavljenimi prestavnimi razmerji poskrbi za ravno prav dinamično vožnjo pa tudi sprejemljivo porabo, če le noga ni pretežka.Poraba se je gibala tam okoli 6,5 l na 100 km, lahko pa je tako nižja kot višja. Tudi zvok motorja je kar prijeten, pri nizkih vrtljajih pa je lepo tih. Le vzmetenje je nekoliko premehko za moj okus, a citroëni so že tradicionalno bolj mehki in udobni.Citroënova kombilimuzina je bila zelo solidno opremljena, manjkali niso niti osnovni asistenčni sistemi, kot so sistem za preprečevanje nenamerne menjave voznega pasu, sistem samodejnega zaviranja v sili s prepoznavanjem kolesarjev in pešcev, opozorilnik na nevarnost trčenja, prepoznavanje prometnih znakov, opozorilnik na voznikovo nepozornost in sistem za nadzor mrtvega kota.V bistvu je manjkal le aktivni tempomat, ki je na voljo le s samodejnim menjalnikom. Parkirnim senzorjem spredaj in zadaj dela družbo še zadnja parkirna kamera. Človek bi za tako dobro opremljeni avtomobil pričakoval že kar visoko ceno, a pri Citroënu za testnega C4 zahtevajo dobrih 20 tisočakov (s popustom), kar je zelo konkurenčna vsota za družinski avto.