Pomembna spoznanja gurujev

Nismo človeška bitja z duhovnimi izkušnjami, ampak obratno. Duhovna bitja smo s človeškimi izkušnjami, pravijo duhovni učitelji. Čeprav smo v fizičnem telesu, smo v resnici zavestna energija v fizični obliki. Še več, naša zavest ima sposobnosti, ki jih znanost šele začenja potrjevati, ki ostanejo neopažene, če jih ne razvijamo – intuicija, telepatija.

Poleg tega je naša duša nesmrtna. Albert Einstein je rekel: »Energije ne moremo uničiti, saj samo prehaja iz ene oblike v drugo.« Smrt torej ni dokončna, poznamo pa tudi primere, ko so se ljudje zbudili iz klinične smrti z nenavadnimi spoznanji, celo znanjem tujega jezika in nenavadnimi spomini ali modrostjo.

Poleg tega je vse energija, ki vibrira na določeni frekvenci. Nikola Tesla je rekel: »Če želite odkriti skrivnosti vesolja, razmišljajte o energiji, frekvenci in vibraciji.« Kar 95 odstotkov vesolja je nevidnega za naše čute in instrumente. Gre za vibracijske frekvence, ki pa jih lahko »prevedemo« v razumljivo obliko. Prvi korak je zavedanje, da je vsa materija nič drugega kot vibracija, da v resnici ni trdne snovi.

Naše misli ustvarjajo resničnost. Gandhi je rekel: »Človek je rezultat svojih misli – kar misli, to postane.« Danes temu načelu pravimo zakon privlačnosti. Misli imajo moč, da ustvarjajo našo resničnost. Vse, kar vidite v zunanjem svetu, izvira v nevidnem, notranjem svetu vaših misli in prepričanj. Da bi postali mojster svoje usode, morate znati nadzirati svoje misli – predvsem skrbi in negativnost. Zaskrbljenost je zapravljanje časa in ustvarja dogodke, ki si jih ne želimo. Z nadzorovanjem svojih misli boste pritegnili, kar si res želite.

Da je čas iluzija, je dejal že Albert Einstein. Menil je, da v resnici ni meje med preteklostjo in prihodnostjo, da je ta v resnici samo iluzija. To poudarjajo tudi menihi, ki nas učijo osredotočanja na trenutek v sedanjosti, v katerem smo.