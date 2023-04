Družinsko prekletstvo: vse se začne z nemoralnimi dejanji posameznika

Habsburžani naj bi si zabili žebelj v krsto, ker je eden od njih pobil vse krokarje v gradu, po drugi različici pa naj bi grofica Karolyi preklela 18-letnega Franca Jožefa, ko je usmrtil njenega sina. Tragedije Grimaldijevih naj bi povzročila dva nemoralna prednika – prvi se je prebil v nasprotnikovo trdnjavo in s prevaro pridobil posest, drugi pa ugrabil in posilil devico, iz česar je sledilo prekletstvo, da noben Grimaldi ne bo našel sreče v zakonu. Najbolj znano je prekletstvo Kennedyjevih – od atentatov, lobotomije, letalskih, prometnih nesreč, zasvojenosti z drogami, samomorov do obtožb posilstva.

Prekletstva se ne pojavijo sama od sebe, ampak jih vedno nekaj povzroči, pravijo duhovni učitelji. Družinska prekletstva so posledica grehov člana klana, ki krši moralne norme – preliva nedolžno kri, izvaja skrajne spolne perverzije, npr. incest, časti demone, a tudi nadzoruje, manipulira, zapeljuje druge za finančno korist in kaže preveliko vzvišenost in ponos. Vedno gre torej za kazen za zlo ravnanje, ki se vleče skozi mnogo življenj in zadene tudi potomce, običajno šest naslednjih generacij.

Močen, zavestno ustvarjen energijski naboj poraja negativne vplive v življenju žrtve. FOTO: Ildar Abulkhanov/Getty Images

Prekletstvo deluje predvsem na energijski ravni. V trenutku jeze in bolečine nekdo vrže temno kroglo energije v avro žrtve z besedami »bodi preklet« ali kaj podobnega. Gre za močen, zavestno ustvarjen slabonameren energijski naboj, ki poraja negativne vplive v življenju žrtve. Toda ta lahko sprejme program oziroma informacijo, le če nekaj v njenem sistemu resonira s tovrstno energijo. Podlaga za razvoj ujemajočih se vibracij v posamezniku so izkušnje iz otroštva oziroma dejstvo, da je podobno negativno energijo nezavedno že vsrkaval iz okolice, torej je bolj dovzeten zanjo. Z drugimi besedami, usmerjena zla čustvena energija je projicirana na osebo ali družino, toda da deluje, je ključno, da ta na avrični ravni resonira na isti vibraciji. Med odraščanjem smo namreč pogosto osramočeni, okrivljeni za kaj, zaničevani, lahko celo travmatizirani in zlorabljeni. Vsak tak dogodek je nenamerni urok, ki oslabi našo avro. Več je takih situacij, energijsko šibkejši in dovzetnejši smo za prekletstva.

Ob spočetju se na otroka prav tako prenese energijski podpis staršev. Če je par dovzeten za prekletstvo ali ga že nosi, se prenese na zarodek. Ko se razvija in odrašča v taki družini, se bodo pogoji, v katerih se je začelo prekletstvo, ponovili in se bo aktiviralo. Energijski vpliv se torej okrepi, če so otroci vzgojeni v okolju, v katerem se pojavljajo vzvišenost, večvrednost, goljufije, spolni odkloni ... Če bi bili tisti, ki so podvrženi zlim energijam, pošteni in čisti kot solze, preprosto ne bi resonirali s temno energijo.