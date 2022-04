Astrologinja Lenka: Priložnost za hitrejše pridobivanje finančne podpore

Luna je v veličastnem Levu, a že od jutra ji Uran povzroča stres zaradi stvari, ki niso njene prioritete. Morda pa bo prinesel kakšne novosti, ki bi ji prišle prav, če jih bo sprejela. Kajti šele zvečer, ko se bosta zbrala in skupaj odločala o vsem, bosta spoznala, kako koristna je bila ta priprava na novosti.

Danes je Merkur vstopil v znamenje Bika, fiksno in težko spremenljivo znamenje. V tem znamenju bo ostal do 29. aprila, čez nekaj dni pa bo prešel v znamenje Dvojčkov. S svojo retrogradno hojo se bo 23. maja vrnil v znamenje Bika in ga dokončno zapustil šele 13. junija. To je odlično obdobje za doživetje lepega. Uran ga lahko malo pretrese in mu sporoči vznemirljivo novico. Njegove misli so osredotočene na finančne in materialne stvari. Ponuja se priložnost za hitrejše pridobivanje finančne podpore, bodisi z idejami bodisi s trgovanjem s praktičnimi izdelki. Tam je sam. Z lahkoto dobi denar, nepremičnine, si privošči obilje na vseh področjih. Ne bo mu manjkalo hrane in pijače.

FOTO: S. N.

Bik je povezan tudi z različnimi talenti, tako da lahko Merkur zdaj tudi s spretnimi prsti dodatno pride do vira svojih financ. Njegovo grlo je dodaten način ne samo komunikacije, ampak tudi zabave ob glasbi. Bolj sproščen bo, če bo več časa preživel v naravi, se povezoval z njo, užival v sprehodih po čudovitih pokrajinah. To bo prineslo velike spremembe v tem znamenju, povezane z zemljo, kmetijskimi pridelki, naravo samo ...

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju Leva. Kaj ji preostane, kot da prebudi otroka v sebi, se veseli in deli ljubezen ... Odprta je za vse to, a je še vedno srečnejša, ko se čustveno razdaja.