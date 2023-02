Astrologinja Lenka: Ne zapadajte v situacije, ki vas bodo le spravile v slabo voljo

Luna je v znamenju dvojčkov, to pa je njena otroška in lahkotna energija, kjer vse razume kot prelahkotno in brezskrbno, kar jo včasih nehote potegne v težavo, na katero ni pripravljena.

Že od jutra je v konjunkciji z Marsom, ki jo je dvignil iz postelje, kot bi ji zarinil največji nož v dno Duše. To ni lahka energija in lahko vodi do velikih poškodb, celo do brutalnega napada. To se lahko zgdoti od družine, preko nekoga, ki ti je blizu. Človek čuti, da je prizadet in da je bil napaden brez razloga, da je marsikaj, kar se dogaja okoli njega, popolnoma napačno, in dobro ve, da pravičnost boli. A čigava? Sploh se ne zaveda, da to nosi v sebi in da se to mora nekje pokazati navzven.

FOTO: Lenka Stanić

Potreben je velik mir in še večja potrpežljivost, da se izognemo večjim težavam. To energijo je najbolje uporabiti pri kakšnem fizičnem delu, kakšni vadbi, ker je notranja energija preveč močna in strastna.

Rešitev, ki se lahko ponudi je Merkur, ki je dispozitor tako Lune kot Marsa v Vodnarju in ki skuša vse to sprejeti, razumeti in najti rešitev za vse, saj je z njima v trigonu. Tukaj mora pokazati nove in drugačne ideje, ki bi mu lahko pomagale, da se kar najbolje izkoristi.

Popoldne bo Luna vstopila v kvadrat z Neptunom in to je dodatna oslabitev moči in energije, sama atmosfera je izgubljena in nejasna. To lahko prinese tudi nekaj stvari, ki niso resnične, ki so skrite, ki so popolnoma nejasne, da jih Duša sprejme. Neptun zamegli vse, nič ni jasno, še manj pa otipljivo in dojemljivo. Zato ne zapadajte v situacije, ki vas bodo le spravile v slabo voljo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v svoji senci, potrebuje vsaj še en teden, da izstopi iz stopnje, kjer je začel svojo retrogradno smer, da ta energija končno začne svoj pravi cilj in svojo pravo pot. Pol leta sta imela dvojčka dovolj boja s svojima nezavednimi potrebami in energijami, ki ju je vlekla v različne težave, prepire in nesporazume.