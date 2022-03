Astrologinja Lenka: Čez dva dni nastopi polna luna

Luna je že od jutra v znamenju Device, kjer je vzdušje in vse ostalo obrnjeno v vsakodnevne obveznosti, pospravljanje in predvsem povečano izražanje pomoči drugim. Da se ta položaj pokaže v najboljši mogoči nameri, je treba vse to narediti, a brez pretiranega pritoževanja. Po drugi strani vas nihče ne sili, da čutite, da je vse v redu, to je vaš občutek. Ko se nekaj naredi, naj bo iz duše, sicer namera ni dobra.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je zdaj v nasprotju z drugimi planeti v znamenju Rib. Te so skrivnostne, iščejo mir, tišino, samoto, da bi naredile v miru. In to nasprotje z Luno lahko prinese velike nemire, zahteva nekaj popravka besed, dejanj, Merkur, ki je v največjem upadu, pa se lahko zelo hitro spusti v nepotrebne razprave. Težko je uskladiti kaos v glavi in ​​natančnost v duši oziroma kako najti kompromis za vse to, ne da bi prizadel drugega. Luno v Devici bo motilo vse, kar ni na mestu, da ni reda in čistoče. Medtem ko je nasproti Merkurja ali uma, je najpomembneje, da se v svoji tišini počutite sproščeno v svoji domišljiji in svojih idejah.

Merkurju je tu najbolje brez reakcije, besed, govora, ker se lahko hitro porajajo nejasne misli, ali celo zato, da bi se izognil soočenju, vstopa v neresnice in laži. Kajti čez dva dni bo Luna prišla do svoje polnosti, konca vseh svojih načrtov, ko bo 18. marca polna luna. Najbolje se je zato osredotočiti na to področje, se pripraviti bolj podrobno in natančno.

Zelo velika tišina, velik mir, ki ustreza duši, ustreza celotnemu telesu, ki ga tako prilagodite brez velikega napora in stresa.

Danes je sreda, dan Merkurja, ki je v znamenju Rib. Čeprav je tam velika globina tišine, lahko iz nje nastanejo najboljše ideje, misli, najboljše vizije, saj se počasi približuje v lepem aspektu z Uranom. Ni bolj iznajdljivih in boljših idej, boljših rešitev, kot so tiste, ki jih ustvarjata aspekt Merkurja in Urana. Uporabimo svoje najgloblje misli in jih uresničimo.