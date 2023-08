Zvočnike na glas: po tekmi v Stožicah je moral novinec narediti to (VIDEO)

Košarkarji Slovenije so na prijateljski tekmi v Stožicah v okviru priprav na svetovno prvenstvo premagali Črno goro. Kapetan Luka Dončić je z odlično igro ekipi pomagal do zmage, po koncu tekme pa je za navijače in reprezentanco sledil nastop mladega reprezentanta Aljaža Kunca, ki je prvič zaigral za Slovenijo.

Odpel je zimzeleno pesem Dan ljubezni in požel aplavz navijačev. Kolegi iz reprezentance pa so se ob njegovem krstnem pevskem nastopu močno zabavali.

Tudi spletni komentatorji so bili nad pevskim nastopom navdušeni, saj so mu namenili same lepe besede, vendar se strinjajo, da lahko pevska kariera še malo počaka in naj se raje drži košarke.