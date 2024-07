Znani povedali, za koga bodo navijali na letošnjem Touru in kdo je prvi favorit

Krog ljudi, ki spremlja kolesarstvo, se je z uspehi Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja, Mateja Mohoriča in drugih naših asov razširil na skorajda vse sfere slovenske družbe. Tudi letošnjo dirko po Franciji bodo spremljali številni znani Slovenci, ki bodo v prihodnjih treh tednih stiskali pesti za vseh pet naših kolesarjev na dirki. Večina jih na cilju v Nici v rumeni majici pričakuje Pogačarja, mnogi pa bi jo privoščili tudi Rogliču.

Aljoša Ternovšek, TV-voditelj

Zakaj smo Slovenci tako dobri kolesarji, ne vem, verjetno pa je to povezano z našo slovensko trmo in vztrajnostjo v individualnih športih. Nisem velik navdušenec nad kolesarjenjem, ga pa seveda spremljam, ko so dirke, tako spremljam tudi druge športe. Letošnjo dirko po Franciji bom spremljal na TV Slovenija. Tadej Pogačar je letos spet favorit, bi si pa želel, da tudi Primožu Rogliču uspe. Na dirki bom navijal za naše. Pa to ni diplomatski odgovor, tako pač je. Če bo spredaj Roglič, bomo vsi navijali zanj, če bo Tadej ali Matej Mohorič, pa za njiju. Če bo spredaj več naših, bomo navijali za vse!

Irena Svetek, pisateljica

Slovenski športniki so izjemno vzdržljivi. To imajo v sebi ... Kar spomnite se, kako je Petra Majdič na olimpijskih igrah leta 2010 tudi s poškodbo vztrajala do cilja in v strahotnih mukah osvojila bronasto kolajno. Slovenci smo taki, da lezemo na kuclje in vztrajamo, dokler nismo na vrhu. Ta vzdržljivost je v nas. Toura podrobno ne bom spremljala, imam pa doma okoli sebe toliko kolesarjev, da bom o vsem obveščena. Spomnim se, kako je bil pri moji stari mami ves čas prižgan televizor, saj je moj stric pozorno spremljal formulo 1 in kolesarske dirke. Moj favorit je letos Tadej Pogačar, naj mu uspe, bi mu prav privoščila.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Alenka Dovžan, nekdanja smučarka

Slovenija je res kolesarski, pa ne le to, kar športni fenomen. Ko tako pogledam po športnih panogah, lahko ugotovim, da smo Slovenci povsod pri ali v svetovnem vrhu. Česar se lotimo, smo najboljši. Recepta za to ni. Če bi tak recept obstajal, bi ga zagotovo uporabili tudi drugi. In prav zato, ker ga ni, je šport tako zanimiv, pa tudi nepredvidljiv. Dirko po Franciji bom spremljala po televiziji in navijala. Po mojem bo zmagal Tadej Pogačar, ker je preprosto za tri razrede boljši od vseh ostalih. Verjamem, da bo na tej dirki to tudi potrdil.

FOTO: Sandi Fiser

Gušti, glasbenik

Ne vem, kje so razlogi, da smo tako dobri kolesarji. Zdi se mi, da Slovenci sploh radi kolesarimo, tudi sam. Očitno veliko mladih navdušencev pridno in dobro trenira v slovenskih kolesarskih klubih. Tour spremljam v krogu prijateljev, nisem te sorte navijač, da bi sedel v dnevno sobo pred televizor. Rad preberem vse novice, o bistvenem dogajanju pa me ob jutranji kavi obvestijo prijatelji, ki vedo vse. Tadej Pogačar je letošnji favorit dirke, vsaj tako se nakazuje te dni. Bi si pa želel, da se mu Primož Roglič vsaj malo približa, dvojna slovenska zmaga bi bila krasna stvar. Držim pesti za ve Slovence na dirki!

FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Brigita Bukovec, nekdanja atletinja

Slovenski kolesarski fenomen je zanimiv. Me pa naši športniki, ne le kolesarji, ne presenečajo več. Očitno imamo Slovenci nekaj: smo pridni, delavni in marljivi. Trdim, da brez nadarjenosti ne gre. Ob sebi moraš imeti tudi prave ljudi, pravo ekipo. V mojih tekmovalnih časih sem vedno rekla, da se morajo določene stvari poklopiti, da si pravi trenutek na pravem mestu. Da, tudi srečo moraš imeti.

Ko je ta mešanica popolna, potem se zgodijo taki fenomeni, kot je naše kolesarstvo. Kolesarstvo spremljam, ko sem doma, če ne drugače, pa vsak dan pri poročilih na POP TV v oddaji 24 ur. Moj, pa ne le moj, favorit letošnje dirke je Tadej Pogačar. Navijala pa bom za vse Slovence na dirki. Oni so naši krasni ambasadorji, zato držim pesti za vse.

FOTO: Uroš Hočevar

Slavko Bobovnik, nekdanji TV-voditelj

Sam sem začel gledati kolesarstvo in tudi kolesariti leta 1991, ko zaradi vojne nismo mogli nikamor in sem kolesaril z otroki. Sicer pa smo Slovenci take sorte: vsakih pet, deset let se navdušimo nad drugim športom: prej je bil to nogomet, potem skoki, še dobro se spomnim, kako je odpadel pouk, ko je smučal Bojan Križaj, ki je bil takrat fenomen. Zdaj je na vrsti kolesarstvo. Dirko bom spremljal v prenosih na TV Slovenija, z menoj pa tudi moja žena, ki pozorno spremlja kolesarstvo. Moj favorit je Tadej Pogačar, neizmerno pa bi bil vesel, če bi uspelo do končne zmage Primožu Rogliču. Sicer pa navijam za vse naše, ne glede na to, v kateri ekipi kolesarijo.

FOTO: Dejan Javornik

Vasilij Žbogar, jadralec

Ravno zadnjič sem razmišljal, da smo dobri v vseh športih, ne le v kolesarstvu. Pojasnilo za to je preprosto: potujem po svetu in ugotavljam, da je v Sloveniji šport še vedno dostopen vsem. Vsak od nas lahko dobi priložnost. V tujini ni več tako, šport tam postaja privilegij. Želim si, da v Sloveniji šport še naprej ostane dostopen širšim množicam.

Tour de France spremljam že lep čas, pa tudi kolesarstvo sploh. Moj prijatelj je bil menedžer kolesarja Petra Sagana, večkrat so me vabili, da bi šel z njimi na dirko in jo spremljal iz njihovega avta, a nikoli ni bilo časa. Letos pa vidim, da je zadnji kronometer na dirki po Franciji v Monaku. Mi treniramo v Marseillu in se pripravljamo na olimpijske igre, zato si bomo ta kronometer tudi ogledali. Zdi se, da je Tadej Pogačar favorit, a bo treba videti, kako so drugi okrevali. Sicer pa bom navijal za vse naše kolesarje.

Foto Leon Vidic/Delo

Ana Klašnja, balerina

Zdi se mi, da je z nami Slovenci takole: česar se lotimo s strastjo in predano, pridemo na svetovni vrh. Tudi naši vrhunski kolesarji niso nobena izjema. Sama dirke po Franciji ne bom spremljala podrobno, bo pa vse to nadoknadila moja mama, ki pozorno spremlja vse prenose na TV Slovenija. Ko jo med etapo pokličeš, ti da jasno vedeti, da se v tem hipu ne more pogovarjati, ker spremlja dirko po Franciji. Letos bom navijala za Tadeja Pogačarja, ki je glavni favorit za končno zmago, a bom vesela tudi uspeha preostalih slovenskih fantov. Cenim in zelo lepo je, ker se vsi ti naši fantje tudi med seboj tako dobro podpirajo in spodbujajo ter nam dajejo tako lep zgled.

FOTO: Pro Plus

Tadej Golob, pisatelj

Kar nekaj časa že spremljam cestno kolesarstvo, od časov Miguela Induraina ali še kaj dlje. Takrat si niti približno nisem mislil, da bi se lahko v Sloveniji zgodilo kaj takega, kar imamo danes. Še zdaj ne vem, ali je vse to res, kar se dogaja: začenši s številko ena na svetovni lestvici do zmag na Touru, Giru in Vuelti.

Dirko po Franciji najraje spremljam kar prek malih zaslonov, gledam tudi veliko manjših dirk, ki jih prenaša Eurosport. Pred leti sem bil na dirki po Franciji, a gre vse prehitro mimo, zato je prijetneje doma. Tadej Pogačar je velik favorit dirke, ker je v pravi formi in predober za ostale. Morda se ponovi v nekoliko blažji obliki celo letošnji Giro, ko je bil premočan za vse. Razlika bi sicer znala biti manjša, saj bo močnejša konkurenca. Bom pa navijal za vse Slovence.

FOTO: Voranc Vogel

Mima Jaušovec, nekdanja teniška igralka

Ponosna, vesela in srečna sem, ker imamo take kolesarje v Sloveniji. Kamorkoli pridem, vsepovsod po svetu me sprašujejo, kaj počnemo in kako je mogoče, da imamo take ase. Ni jim jasno, kako tako majhni Sloveniji uspeva kaj takega. Če bi iskali svetovne rekorderje glede na velikost države in število prebivalcev ter osvojene naslove, bi bili Slovenci svetovni rekorderji. Vedeti namreč moramo, da je kolesarstvo psihološko in fizično verjetno najbolj naporen šport.

Tako kot spremljam vse športe, bom spremljala tudi letošnji Tour. Kolikor mi bo pač dopuščal čas. Glavni favorit za skupnega zmagovalca je Tadej Pogačar, ki je pravi fenomen. Navijala pa bom tudi za Primoža Rogliča, ki ga izredno občudujem: toliko smole je imel, pa vedno znova se je pobral in šel naprej. Vedno pa je znal tudi čestitati, če je bil nekdo boljši od njega. Brez pritoževanja je garal naprej. Tudi zato je vzor vsem. Prav tako Tadej Pogačar, ki je s svojimi vožnjami razred zase. Pa recimo, da bo na koncu dvojna slovenska zmaga.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Andrej Šifrer, glasbenik

Pri nas v Sloveniji se to dogaja v valovih. Bili smo smučarska nacija, zdaj smo kolesarska, tudi nogometna. Očitno se pojavi v določenem obdobju neka generacija fantov, s katero so trenerji v mlajših selekcijah res delali dobro, jih tudi vzgojili in jim dali zmagovalno miselnost. O teh trenerjih nikoli ne slišimo ...

Tudi letošnji Tour bom pozorno spremljal, predvsem v televizijskih prenosih na TV Slovenija. Favorit je Tadej Pogačar, pretirane izbire pri favoritih nimam. Letos je res superioren, pa tudi z ekipo UAE se izvrstno razume in sodeluje. Brez take prave klape ne gre. Se pa pri tem spomnim tudi leta 2020 – prvič smo dobili zmagovalca Toura, pa je bilo 90 odstotkov Slovencev žalostnih, ker ni zmagal Primož Roglič, ampak Tadej Pogačar. Prvo zmago na največji dirki lahko tako sprejme le naš narod ...