Za trening si želi več snega, doma pa bi pregnal oljčno muho

Ob zadnjem oktobrskem koncu tedna se bo zastor sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju dvignil kot ponavadi v Söldnu na Tirolskem. Zimo najprej odpirajo veleslalomisti. cilji Žana Kranjca so tako kot vselej visoki. Višje kot doslej si želita tudi Štefan Hadalin in Tijan Marovt. O pripravah na sezono smo se pogovarjali s Klemnom Bergantom, že vrsto let glavnim trenerjem slovenskega moštva za tehnične discipline.

Slovenska reprezentanca – tako moška kot tudi ženska – je opravila priprave v Južni Ameriki. Kako je bilo v Argentini?

»Gre za klasični del priprav v tem obdobju na južni polobli. Letos pa je je bilo malo bolj zimsko kot lani, ko je bilo res vse skupaj bolj spomladansko. Tokrat so bili morda štirje dnevi malce toplejši, drugače pa so bile razmere za vadbo prav spodobne.«

Niste pa bili seveda edini tam, tudi druge reprezentance si za poletni bazni tabor izberejo Argentino ...

»Tam je bilo 90 odstotkov ekip, ki se ukvarjajo s slalomom in z veleslalomom. Ni bilo le Norvežanov. Oni so si izbrali za poletne priprave na snegu Novo Zelandijo. Ni kaj, selitev na južno poloblo je nujno potrebna za trening, ne predstavlja pa nikakršne prednosti, saj so za vse razmere iste. Bili smo tam 24 dni, naredili smo 18 treningov. Zanimiv pa je pristop Petre Vlhove, ki je šla dvakrat v Južno Ameriko: prvič za dva tedna, drugič za tri. In glede na razmere, ki zdaj nastajajo na evropskih ledenikih, je takšna njena poteza vredna razmišljanja tudi za nas. To ni sicer najbolje, toda če ni druge možnosti, je to rešitev za prihodnost.«

Ni težav s prilagajanjem na časovni pas in drugačno podnebje v primerjavi s tem srednjeevropskim?

»Pet ur je časovne razlike, spiš na 0 metrov nadmorske višine. Ushuaia je namreč izhodiščno pristanišče za Antarktiko, smučišče pa se po 20 minutah vožnje začne na 300 m. In če se zdaj spomnim, smo imeli res pravo zimo, letos je bilo prvič, da je bil tudi ves čas sneg. Včasih je padel, pa ga čez dva dni ni bilo nič. Zdaj je bilo drugače.«

Kako trenutno vidite pripravljenost udarnega aduta Žana Kranjca?

»Gre za tisto običajno pripravljalno obdobje. Pripravljen je dobro, smuča enkrat bolje, drugič slabše. Dobil je tudi nove modele smuči, še vedno jih testiramo. Res pa je, da so bile smučke iz prejšnje sezone dobre. Če bodo nove boljše, bo smučal z njimi, drugače pa z lanskimi.«

Kako pa se v teh dneh sproščate, da vam misli vsaj za kakšen dan uidejo od smučarskih skrbi?

»Doma na Krasu je veliko dela. Po Söldnu moramo pobrati oljke, imamo 50 dreves. Največ pridelka je bilo pred dvema letoma, 1,8 tone, kar je zadostovalo za 250 litrov olja, pozneje je bilo. Potem je bilo slabše, letos je kazalo spodbudno, pa nam jo je zagodla oljčna muha. To je klasični pojav v kmetijstvu na Krasu ... «