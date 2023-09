Za Slovenijo niso slišali, Donkika pa poznajo vsi (FOTO)

V sredo se bo slovenska reprezentanca v četrtfinalu na svetovnem prvenstvu v Manili potegovala za največji uspeh doslej na SP, kjer sodeluje četrtič. Nazadnje je bila na SP leta 2014 sedma, a bi bila lahko tedaj z Goranom Dragićem na čelu uvrščena še više, če se v četi selektorja Jureta Zdovca ne bi odločili, da igrajo pošteno v nasprotju z Avstralci, ki so takrat namerno izgubili proti Angoli in se tako izognili najmočnejši selekciji na svetu, reprezentanci ZDA. Letošnje maščevanje kengurujem v Okinavi je bilo sladko in zdaj je na vrsti nastopanje v dvorani Mall of Asia, kjer bo končnica najboljše osmerice SP, ki se ga je prvič udeležilo 32 reprezentanc in je prvič potekalo v treh državah.

Črnogorsko-slovensko-srbska navijaška naveza FOTO: Xcv

Streha je nujni pripomoček motoristov v monsunskem obdobju, saj ves čas dežuje. FOTO: Xcv

In kaj čaka selekcijo Aleksandra Sekulića v človeškem mravljišču večmilijonske Manile, kjer so reprezentance nameščene v luksuznem hotelu Conrad, le nekaj sto metrov oddaljenem od dvorane? V dvorani je 15.000 sedežev za ogled športnih dogodkov, koncerte pa si lahko ogleda tudi več kot 20.000 ljudi. Odprli so jo 21. maja 2012, zanimivo pa je, da lahko v dvorano vstopite neposredno iz enega največjih nakupovalnih centrov na svetu, po katerem se tudi imenuje, Mall of Asia. V trgovskem središču je navijaška cona z velikim ekranom in košarkarskimi igrišči, na katerih se lahko igrajo in merijo obiskovalci.

Košarka je na Filipinih najbolj priljubljen šport in ne preseneča, daje v nasprotju z zadnjim EP v Nemčiji ta dogodek res odmeven. Blizu dvorane so postavili velikansko žogo v obroču znotraj ogromnega krožišča, podobnega tistemu v ljubljanskih Stožicah.

Peteline na vrvico! FOTO: Xcv

Filipine je obiskal tajfun Hanna. FOTO: Xcv

V trgovskem središču je navijaška cona z velikim ekranom in košarkarskimi igrišči.

Globalna zvezda

V nakupovalnem središču lahko preživite ves dan, ne da bi se dvakrat sprehodili mimo iste trgovine, lastniki Mall of Asia so člani družine ustanovitelja velikega trgovinskega imperija. Henry Tan Chi Sieng Sy Sr. je bil poslovnež in investitor, ki se je rodil na Kitajskem, a se že pri 12 letih z družino preselil v Manilo na Filipine, kjer je 2019. umrl star 94 let. Henry je leta 1958 ustanovil ShoeMart, majhno trgovino s čevlji, pozneje v poslovni karieri ustanovil 49 supercentrov na Filipinih in Kitajskem, 62 veleblagovnic, 56 supermarketov in več kot 200 trgovin z živili.

Avenija svetega Epifanija v Manili FOTO: Xcv

Ulična hrana je zelo poceni. FOTO: Xcv

Nakupovalni center je ob morskem zalivu, v katerem se namesto ljudi kopa množica velikih čezoceanskih ladij. Morje je zelo umazano, v teh dneh še posebno, saj je obdobje monsunskega deževja in velikih tajfunov. Po tajfunu Goring so se na Filipinih pripravljali na Hanno, imena pa dobivajo po abecednem redu in tudi pri tem je čutiti navezanost na ameriško kulturo in angleščino, ki jo brez zadržkov vnašajo v svoj jezik tagalog. Filipinci v Manili, kjer živi približno dva milijona ljudi, dobro govorijo angleško in so zelo prijazni. Na vprašanje, ali vedo, kje je Slovenija, večina Filipincev samo skomigne z rameni, ko pa omeniš našega najboljšega igralca pa, jim je vse jasno: »A, Luka Donkik, yes, yes of course!« Naš najboljši košarkar Luka Dončić je pač globalna zvezda.