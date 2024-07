Z zastavo v roki bo čakanje na številko 170 lažje (FOTO)

Dolgo so v slovenski olimpijski odpravi čakali z izborom zastavonoš, odločitev za rokometno številko ena Ano Gros in zlatega kanuista iz Tokia Benjamina Savška je v danih okoliščinah, torej upoštevajoč zahteven tekmovalni spored športnikov v Parizu, požela odobravanje. »Zaenkrat čustvom še nisem popustila, čakala me je tekma, ko pa se bo vse skupaj začelo, bodo pravi občutki privreli na plan. To je res velika čast za vsakega športnika, da lahko predstavlja svojo državo,« je navdušena Grosova.

205 čolnov se bo spustilo po Seni, prva bo na vrsti Grčija, zadnja Francija.

Tokratni edinstveni »mimohod« reprezentanc z začetkom ob 20. uri, Slovenija bo šla po reki kot 170., naj bi v živo pospremilo več kot pol milijona ljudi. »Želimo si, da bi bil Pariz mesto, ki bo športnikom ostalo v srcu. Mi smo pripravljeni, verjamem, da nas čaka spektakel,« zagotavlja organizacijski vodja Pariza 2024 Tony Estanguet. Z nenavadno otvoritveno slovesnostjo na Seni so potegnili drzno potezo, povzročili veliko sivih las za logistiko zadolženemu osebju v reprezentancah in še več prebivalstvu. Hiter pogled na Googlov zemljevid Pariza pokaže v okolici glavnih znamenitosti veliko rdečih ikon, ki označujejo cestne zapore. Te bodo vzdolž vseh šestih kilometrov, kolikor je dolga trasa ladijske povorke po Seni, veljale tudi za pešce, v prvi vrsti zaradi poostrenih varnostnih zahtev. V teh dneh v Parizu ne morete prehoditi niti 100 metrov, ne da bi naleteli na do zob oboroženega policista s polavtomatsko puško in mrkim pogledom.

Reko Seno v teh dneh lahko opazujemo le od daleč. FOTO: N. Gr.

Znameniti obelisk so skoraj prekrili objekti za urbane športe. FOTO: N. Gr.

Parižani so tovrstnih prizorov zaradi temačne sodobne zgodovine vajeni, bolj jih motijo zaprte postaje podzemne železnice. V jutranji konici se je nekaterim potnikom na liniji, ki od olimpijskega parka vodi do rokometne arene v južnem Parizu, pot podaljšala za več kot pol ure, v naslednjih dneh bo še huje. Po drugi strani pa si bo uvodno slovesnost v unikatni areni v živo lahko ogledalo več kot pol milijona ljudi, kar bo paradi reprezentanc dalo še dodaten draž. Vse karte še niso pošle, skupno je za igre v Parizu na voljo še več kot pol milijona vstopnic, razlog so seveda zasoljene pariške cene, a prireditelji zagotavljajo, da bodo tudi te v naslednjih dneh pošle.

Ladjica prinaša dodaten čar

Kako se torej športniki pripravljajo na dogodek, ki številnim pomeni enega od vrhuncev kariere? »Slovesnost bo kar dolga, pred nami je veliko čakanja in veliko časa bomo preživeli na nogah. Za nas rokometašice je nekoliko lažje, ker dva dni nimamo tekem, drugače bi se težko udeležila slovesnosti. Imamo malo sreče, bo že šlo,« nasmejano razlaga Grosova in dodaja: »Odprtja olimpijskih iger sem vedno rada spremljala, nekaj posebnega je, ko vidiš športnike, kako mahajo z zastavami na štadionu. Vedno sem si želela, da bi tudi jaz bila tam in zdaj bom, vožnja z ladjico bo dodala svoj čar.«

Ana Gros bo ponosno vihtela slovensko zastavo. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Uvodno dejanje nosi posebno težo, ker je znanilec tistega pravega začetka dva tedna trajajočega praznika športa. Olimpijska vas je bolj kot ne polna, in čeprav se ji nekateri največji zvezdniki, kot je Novak Đoković, raje izognejo, je za večino športnikov bivanje v tem okolju edinstvena izkušnja. »Organizacija je na vrhunski ravni, nič, kar sem doslej doživela v karieri, se ne more primerjati s tem, niti evropska in svetovna prvenstva. V olimpijski vasi je hrana odlična, pogoje imamo fantastične, težko je to opisati z besedami, šele tu zares doživiš tisti pravi utrip olimpijskih iger,« zaključuje rokometašica.