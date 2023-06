Z judom tudi do boljšega sveta

Inštitut Kodokan za judo v Tokiu od leta 2009 kot predsednik vodi Haruki Uemura, olimpijski šampion v odprti kategoriji iz Montreala 1976 in leto prej svetovni prvak z Dunaja. Med nedavnim seminarjem v Podčetrtku si je 72-letni Japonec vzel čas tudi za Slovenske novice.

Kako to, da ste seminar pripravili prav v Podčetrtku?

»Prišli smo na povabilo evropske in slovenske zveze. Naš inštitut je pripravljen podpirati vse države pri njihovem razvoju juda. Na ta način ga pomagamo širiti, obenem si želimo prispevati k boljšemu svetu. Judo namreč ni le tekmovalni šport, ampak tudi vzgojno-izobraževalna dejavnost.«

V zadnjih letih je judo naredil velik korak naprej na različnih področjih. Kako vi komentirate njegov razvoj?

»Ko sem še sam tekmoval, je le peščica držav posegala po kolajnah na velikih tekmovanjih v judu, ki se je v vseh teh letih močno razširil po vsem svetu. Svetovna zveza ima danes že 207 članic. Na OI v Tokiu 2021 so odličja osvojili judoisti iz 25 držav, kar je zgovoren dokaz za to, kako močna je konkurenca v našem športu.«

Kako priljubljen je judo na Japonskem?

»Še vedno je med najbolj priljubljenimi športi, na vrhu pa sta se v zadnjih letih utrdila bejzbol in nogomet. A tudi med igralci bejzbola in nogometaši je veliko takšnih, ki so prve športne korake naredili prav v judu. Na Japonskem ga sicer poučujejo na številnih šolah.«

Koliko ljudi se pri vas ukvarja z njim?

»Po zadnjih podatkih nas je na Japonskem 2,3 milijona judoistov. Ob tem je treba reči, da imamo 1,7 milijona (še živečih) nosilcev črnega pasu.«

Kako gledate na slovenski judo?

»Raven vašega juda je v svetovnem merilu zelo visoka, kar dokazujejo tudi rezultati. Navsezadnje se lahko pohvalite tudi z olimpijsko prvakinjo, pravzaprav z dvema.«

Kakšno je vaše mnenje o našem najuspešnejšem trenerju Marjanu Fabjanu?

»Zaradi tako kakovostnega trenerja, kot je Marjan Fabjan in njegovega načina učenja so bili slovenski rezultati v zadnjih letih tako dobri. On je zagotovo med najzaslužnejšimi za številne uspehe.«

Kako si razlagate izjemne uspehe slovenskih športnikov v različnih panogah?

»Ocenjujem, da gre to pripisati tudi mentaliteti naroda, ki ima kljub majhnosti dejansko konkurenčne posameznike v različnih panogah. Očitno so osnove, ki jih pridobijo vaši otroci, tako dobre, da lahko nato s pomočjo trenerjev na njih gradijo vse te uspehe.«

Kako vam je všeč v Sloveniji?

»V Sloveniji sem prvič in prijetno presenečen nad tem kar sem videl. Kamorkoli sem se ozrl, je prevladovala zelena barva – travniki, gozdovi … To me spominja na moj rodni kraj (Uki, Kumamoto na otoku Kjušu), kjer je prav tako veliko narave. Poleg tega sem opazil precej rjavih krav, prav takšnih kot pri nas. Zaradi vsega tega sem se pri vas počutil kot doma.«

Kako vam je všeč slovenska hrana?

»Jedli smo okusne ribe in meso, riž, ki smo ga dobili kot prilogo, pa je bil natanko takšen, kot ga imamo na Japonskem.«