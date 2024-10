V 57. letu umrl Andrej Želko, številni se poslavljajo

»V 57. letu starosti je umrl znani športnik - nogometaš Andrej Želko. V slovenskem nogometu je Andrej Želko v prvem desetletju samostojne Slovenije sled pustil kot igralec (Belvedurja) Izole, ljubljanske Olimpije in ajdovskega Primorja. Doma je bil iz Ribnice na Pivškem,« so sporočili na facebooku Bistriška športna mreža.

»Andrej Želko je bil igralec Izole, ljubljanske Olimpije in ajdovskega Primorja. Sporočamo žalostno vest, da je v 57. letu starosti preminil Andrej Želko, nekdanji nogometaš Belvedurja Izole, ki je sotlakoval zlato obdobje izolskega nogometa v zgodnjih 90. letih. Svojcem izrekamo iskreno sožalje,« pa so sporočili z NK Izola.

»V 57. letu starosti je preminil Andrej Želko, nekdanji nogometaš Olimpije. Andrej je v Ljubljano prišel poleti 1992 iz Izole. V sezoni 1992/93 je za Olimpijo zbral 30 nastopov. Svoj edini zadetek za zmaje je dosegel septembra 1992 proti Mariboru (3:0). Z zadetkom je debitiral na večnem derbiju, kar je pred njim uspelo zgolj 14 nogometašem v zgodovini Olimpije. V tej sezoni je tudi osvojil ligo in pokal, po sezoni pa se je vrnil na obalo. Naj mu bo lahka zemlja. Sožalje vsem svojcem,« pa so javili na facebooku OptaŽabar.

»Vest, da med nami ni več Andreja Želka, nas je globoko pretresla. Andrej je bil med tistimi nogometaši, ki so močno zaznamovali obdobje, ko je slovenski nogomet iz republiškega prehajal v državnega. NK Izola NK Jadran Hrpelje - Kozina ŠD Košana so klubi z našega področja, za katere članske ekipe je v dolgi karieri nastopal na različnih nivojih tekmovanj. V prvoligaškem tekmovanju 90-ih let je igral še za ljubljansko Olimpijo in precej sezon zelo vidno za ajdovsko Primorje. V slovenski Istri smo si ga zelo zapomnili po odličnih sezonah, ki jih je ob prehodu iz 80-ih v 90-ta leta preživel pri Izoli in pomembno prispeval k preboju ‘ribičev’ (slika) med takrat najboljše slovenske klube. Počivaj v miru, dragi Andrej. Drużini in najbližjim pa izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili z MNZ Koper.