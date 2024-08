Tom Cruise zagrabil olimpijsko zastavo in se odpeljal z motorjem (VIDEO)

Hollywoodski zvezdnik akcijskih filmov Tom Cruise je nastopil na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu. S strehe se je po vrvi spustil na sredino stadiona Stade de France, zagrabil olimpijsko zastavo in se z motorjem odpeljal s prizorišča. Čez štiri leta bo olimpijske igre gostil Los Angeles.

Cruise je na zaključni slovesnosti nastopil v okviru predstavitve mesta, ki bo gostilo prihodnje olimpijske igre. Preden je od ameriške telovadke Simone Biles prevzel olimpijsko zastavo, se je sprehodil med zbranimi športniki na stadionu, ti pa so ga navdušeno pozdravili.

Zastavo je z motorjem odpeljal po Parizu do letališča, kjer se je vkrcal na letalo in odpeljal v ZDA. V naslednjem prizoru je bilo mogoče videti napis Hollywood nad mestom Los Angeles skupaj z olimpijskimi krogi.

Na poti olimpijske zastave po Los Angelesu so sodelovali številni ameriški športniki, kot so gorska kolesarka Kate Courtney, atlet Michael Johnson in rolkar Jagger Eaton.

Njena pot se je končala na svetovno znani plaži Venice Beach, kjer je že potekala velika zabava z ameriško glasbeno skupino Red Hot Chili Peppers in pevko Billie Eilish. Seveda ni manjkal niti raper Snoop Dogg, ki je bil ves čas iger v Parizu.