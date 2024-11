Toliko sta Tyson in Paul zaslužila z borbo, ki jo je spremljal ves svet

Nekdanji ameriški boksar Mike Tyson se je pri 58 letih vrnil v boksarski ring. Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je v borbi, ki je bila revijalnega značaja in so jo prenašali na Netflixu, moral priznati premoč kar 31 let mlajšemu vplivnežu z Youtuba Jaku Paulu.

Paul je slavil s soglasno sodniško odločitvijo, poročata dpa in AFP.

Poudarek ni bil na boju samem, ampak tudi na denarju, ki sta ga Tyson in Paul zaslužila.

Točne številke niso znane, špekulira pa se, da je Tyson za osem rund zaslužil 20.000.000 milijonov dolarjev, YouTuber pa kar dvakrat več – 40.000.000.

Tayson ni dohajal

Tyson je bil v osmih rundah dvoboja na stadionu ekipe Dallas Cowboys AT&T v Teksasu pred 70.000 pravega boksa željnimi obiskovalci na tribunah proti tri desetletja mlajšemu borcu le bleda slika nekdanjega prvaka.

Boksar, ki je slavil po tem, da je tekmece premagal že z uvodnimi udarci, je imel v sebi še nekaj moči, vendar pa so se poznala leta in nasprotnika ni dohajal v vzdržljivosti in okretnosti. YouTuber Paul, ki je postal boksar, je slavil z izidom 80-72, 79-73 in 79-73.

Uvodna runda se je začela tako, da je 27-letni Paul že takoj izkoristil prednost svoje mladosti, da je večkrat zmanjšal vrzel za 58-letnim Tysonom in hitro ustvaril razliko.

Tysonu je uspelo ujeti Paula z nekaj težkimi udarci, a se je že v drugi rundi tekmec vse bolj izogibal udarcem vidno počasnejšega tekmeca, ki že 19 let ni imel profesionalnega dvoboja.

Runda številka tri se je začela veliko bolj eksplozivno, Tyson je prišel ven in zamahnil, preden je prejel serijo levih krošejev Paula.

Z gradnjo samozavesti je YouTuber še naprej zadajal težke udarce statičnemu Tysonu, ki je bil videti hvaležen za zvonec ob koncu runde.

Oba borca sta zgrešila udarce na začetku četrte, toda Tyson se je trudil držati korak s Paulom, ki je lahko izbiral, kam bo mahnil vedno bolj utrujenega Tysona.

Iz runde v rundo je bil nekdanji prvak vse bolj izmučen

Dvoboj se je nadaljeval do osme runde, v kateri je moral Tyson priznati premoč vplivnežu. V Tysonovih udarcih je ostalo le malo od slavne moči in oba sta se objela, ko je zazvonil zvonec.

Nekoč slavni borec je bil tekom dvoboja vse bolj počasen, pred dvobojem so ga sprejeli kot junaka, a bolj, ko se je boj bližal koncu, je bilo slišati več žvižgov razočaranih ljubiteljev boksa.

Napovedal še eno tekmo

V neprijetnem trenutku po dvoboju je Tyson po svojem sedmem profesionalnem porazu v 59 dvobojih poklical Paulovega brata Logana in predlagal, če bi se lahko s Paulom znova udarila v »revanši«.

Pred dvobojem so številni dvomili o njegovi legitimnosti in o tem, kako resno sta ga oba vzela, toda Tyson je dejal, da se je »prišel borit«.

Tayson zadel le 18 udarcev, Paul pa 78

Oba moška sta nosila težje rokavice z dodatnim oblazinjenjem kot del pogojev, ki jih je postavila teksaška komisija, ki je obračun odobrila kot »profesionalno borbo«. Lažje rokavice pa ne bi imele nobene razlike, noben udarec namreč ni bil niti blizu temu, da bi tekmecu z njim prizadejala nokavt. Tyson je v celotni borbi zadel le 18 udarcev, Paul pa 78.

Jake Paul je sicer postal slaven z objavljanjem potegavščin na spletu ter ima 20 milijonov registriranih sledilcev oziroma naročnikov na družbenih omrežjih.

Zmagal je v svoji 13. borbi, potem ko je lani izgubil proti Tommyju Furyju, in znova ponovil željo po borbi z mehiškim superzvezdnikom Saulom Canelo Alvarezom.