To sta naj športnika Krke

V novomeški tovarni zdravil Krka se zavedajo, da je prav druženje tisto, ki med zaposlenimi spleta trdne vezi, zato že 69 let veliko pozornosti namenjajo skrbi za dobre medsebojne odnose. To je tudi zagotovilo za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Dobre odnose tkejo tako na delovnem mestu kot izven njega, med drugim s športnimi aktivnostmi. Tako so krkaši na Loki v Novem mestu v športnem duhu in prijateljskem ozračju sklenili še eno tradicionalno športno sezono ter odigrali zaključne tekme odbojke, košarke, nogometa in mnogoboja ter se pomerili v pikadu, orientacijskem teku in veslanju. Za najmlajše so tudi letos organizirali Pikove športne igre, priključili so jim še smučarske skoke na mini Planici.

V sklopu tekmovanja Izbiramo najboljšo ekipo v športni rekreaciji so potekale tekme v odbojki, nogometu in košarki. Za ljubitelje hoje so organizirali dva pohoda, krajšega za družine in 10-kilometrskega za bolj vzdržljive, za rekreativne kolesarje pa tri kolesarske izlete – dva po dolenjski trasi, tretjega pa iz Ljubljane do športnega parka na Loki. Preostali so se lahko preizkusili v vožnji s čolnom ali supom po reki Krki in na plezalni steni.

23. aprila 1954 so ustanovili tovarno zdravil Krka.

V tekmovalnem delu so bili letos najboljši sodelavci iz organizacijskih enot, združenih v skupino Skupne službe družbe, v množični športni udeležbi, ki se prav tako točkuje, pa so letos pokal prejeli športniki iz Oskrbne verige. Tudi letos so razglasili naj športnika: plaketo in posebno Krkino značko sta prejela Teja Švent, športnica z največ nastopi na Delavskih športnih igrah (DŠI) in največ osvojenimi točkami med krkaši, in Robert Turk, ki je s svojim osebnim angažiranjem in doseženimi rezultati med najbolj zaslužnimi za Krkine zmage na DŠI, lani je bil izbran celo za najboljšega športnika minule, 62. sezone DŠI.