Foto utrip nepozabne tekme med Slovenijo in Kazahstanom

Selektor Matjaž Kek je na novinarski konferenci po tekmi poudaril, da morajo biti v ospredju nogometaši, ki so si res zaslužili ta velik dosežek.

»Veseli, srečni in ponosni smo. Mislim, da je to zasluženo. Hvala Sloveniji za to neverjetno pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Splačalo se je za to generacijo, ki je bila že skoraj označena za 'luzersko'.

Vrnili so vero v slovenski nogomet,« je na novinarski konferenci po tekmi - ta se je zaradi slavja igralcev in selektorja na igrišču z navijači začela s precejšnjo zamudo - dejal selektor Kek.

