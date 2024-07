To je najštevilnejša olimpijska reprezentanca Slovenije doslej in tu je seznam potnikov v Pariz

- atletika (7): Kristjan Čeh (disk), Tina Šutej (palica), Anita Horvat (800 m), Matic Ian Guček (400 m ovire), Neja Filipič (troskok), Klara Lukan (5000 in 10.000 m), Lia Apostolovski (višina);

- golf (2): Ana Belac, Pia Babnik;

- gorsko kolesarstvo (1): Tanja Žakelj;

- jadranje (6): Toni Vodišek (kajtanje), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (IQF), Lin Pletikos (ilca 6), Tina Mrak/Jakob Božič (470 mešano);

- judo (5): Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 53 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg);

- kajak kanu na divjih vodah (4): Eva Alina Hočevar (C1), Eva Terčelj (K1), Peter Kauzer (K1), Benjamin Savšek (C1);

- kolesarstvo (6): vsi cestna dirka, Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jan Tratnik (še na kronometru), Eugenija Bujak, Urška Pintar (obe še v kronometru);

- lokostrelstvo (2): Žiga Ravnikar, Žana Pintarič;

- namizni tenis (3): Darko Jorgić, Deni Kožul (oba posamezno in ekipno), Peter Hribar (ekipno);

- odbojka (12): Alen Pajenk, Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Jan Kozamernik, Jani Kovačič, Klemen Čebulj, Nik Mujanović, Rok Možič, Sašo Štalekar, Tine Urnaut, Tonček Štern, Žiga Štern;

- plavanje (5): štafeta 4 x 100 m prosto: Neža Klančar (še 50 in 100 m prosto), Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar te Sašo Boškan (200 m prosto);

- ritmična gimnastika (1): Jekaterina Vedenejeva;

- rokomet: (28+2): nastopi po 14 rokometašev in rokometašic ter še po ena rezerva;

ženske: Alja Varagić, Amra Pandžić, Ana Abina, Ana Gros, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Ema Abina, Maja Svetik, Maja Vojnovič, Nataša Ljepoja, Nina Spreitzer, Tamara Mavsar, Tjaša Stanko, Valentina Tina Klemenčič;

moški: Aleks Vlah, Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Domen Novak, Jure Dolenec, Klemen Ferlin, Matej Gaber, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Staš Slatinek Jovičič, Tilen Kodrin, Urban Lesjak;

- športna gimnastika (1): Lucija Hribar;

- športno plezanje (3): Janja Garnbret, Mia Krampl, Luka Potočar;

- taekwondo (1): Patrik Divkovič;

- veslanje (1): Isak Žvegelj.