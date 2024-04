Tekmo prekinili, zgrudil se je nogometaš, ki naj bi doživel srčni infarkt (VIDEO)

Nogometaši Udineseja so v 32. krogu italijanske lige gostili Romo. Tekmo pa so prekinili, potem ko se je v 72. minuti zgrudil igralec rimske zasedbe Evan Ndicka, ki naj bi doživel srčni infarkt, a so ga pri zavesti odnesli z igrišča.

Štiriindvajsetletni Ndicka se je po bolečinah v prsih zgrudil v 72. minuti, zdravniška služba je takoj na igrišče pritekla z defibrilatorjem, a ga ni uporabila. Igralec iz Slonokoščene obale je na nosilih in pri zavesti zapustil igrišče.

Trener Rome Daniele De Rossi je takoj odšel v slačilnico preverit stanje nogometaša. Po desetih minutah premora se je sodnik odločil za prekinitev obračuna.

Takrat je bil izid 1:1, pri čemer je Roberto Pereyra zadel za domače v 23. minuti, izenačil pa je Romelu Lukaku v 64. Jaka Bijol je začel tekmo in bil ves čas na zelenici, njegovega soigralca iz slovenske reprezentance Sandija Lovrića pa ni bilo zaradi poškodbe.