Tako lahko uresničite zadnjo željo legendarnega slovenskega hokejista, ki se je poslovil

Pred dnevi smo poročali, da je v 78. letu starosti za posledicami hude bolezni umrl Štefan Seme. Pokojnik je v slovenskem športu pustil velik pečat. Bil je odličen hokejist, trener in selektor.

Na spletni strani hokej.si so zapisali, da svojci pokojnika odklanjajo sveče in cvetje in namesto tega prosijo, naj ljudje raje namenijo prostovoljni prispevek za pomoč mladim socialno ogroženim športnikom. Tega prispevka bi bil pokojni zagotovo zelo vesel. Kot so zapisali na hokej.si, je pomagal številnim mladim in tako tudi zapisal svojo poslednjo željo. Če bi želeli pomagati, lahko to naredite z nakazilom na račun HZS pri OTP banki d. d.: SI56 0400 1004 6434 277. Kot namen nakazila je treba navesti »Donacija – sklad Štefan Seme«, kot sklic pa 00 1947-2024.

Odprta žalna knjiga

Na omenjeni spletni strani so tudi zapisali, da bo zavod Šport Ljubljana 17. oktobra 2024 od 9. do 20. ure ter 18. oktobra 2024 od 8. do 13. ure (dan pogreba) v Boljkovi sobi ljubljanske Hale Tivoli odprl žalno knjigo.