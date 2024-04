Svet športa v šoku: umrl je mladi reprezentant Luka

Hrvaški šport se je zavil v črno. Umrl je mladi kikboksar in hrvaški reprezentant Luka Tomić. Njegov klub Ameno Gym je žalostno novico potrdil na družbenih omrežjih, sporočila sožalja prihajajo z vseh koncev:

»Družini kot tudi prijateljskemu klubu Ameno Gym in trenerju Milivoju Bajiću izrekamo globoko sožalje zaradi predčasnega odhoda mladega kickboksarja in hrvaškega reprezentanta Luke Tomića,« so sporočili iz Pit Bull Gyma.