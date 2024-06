Sredi tekme na tribunah zaspal: Sanjal sem, da je Anglija zmagala na tekmi

Če je bil sredin večer za slovenske nogometne navdušence poln veselja in slavja, pa na Otoku še vedno niso preboleli tekme, ki se seveda ni končala po njihovih pričakovanjih. Na družbenih omrežjih se vrstijo šale na račun njihove ekipe in izjemno dolgočasne tekme, katere zanimivost so mnogi opisali kot bolščanje v goli zid. Misli in čustva nacije je najbolje upodobil eden od navijačev, ki je na tribunah med tekmo celo zaspal. Posnetek je zakrožil po spletu in si prislužil ogromno všečkov, oglasil pa se je tudi moški na fotografiji, 32-letni Freddie Hahn, ki je za tridnevno potovanje v Nemčijo ter ogled tekme v sredo odštel skoraj 600 evrov, glede na to, da je večino dogajanja na igrišču zamudil, je imel srečo vsaj s ceno vstopnice, ki ga je stala samo 30 evrov.

Sanjal sem, da je Anglija zmagala na tekmi.

»Tekma je bila izjemno dolgočasna, ni se prav veliko dogajalo in po celodnevnem popivanju sem se odločil, da bi bilo bolje, če bi zadremal kot gledal tisto žalost. Sanjal sem, da je Anglija zmagala na tekmi, nato pa so me glasni žvižgi in vzkliki razočaranja prebudili in znašel sem se v nočni mori,« je britanskemu časniku zaupal razočarani navijač, ki je tudi sam trener nogometne ekipe Crawley Devils. Ker je v Crawleyju šolo obiskoval tudi angleški selektor Gereth Southgate, se je Hahn odločil, da ne bo sledil zgledu drugih navijačev in vanj po koncu tekme metal plastičnih kozarcev, a je to tudi edini razlog, je dejal. »Če sem iskren, bi sam opravil boljše delo, kot ga je on, in morda mi nekega dne, če bo šlo naši lokalni ekipi dobro, to tudi uspe,« Freddie ni skrival želje po treniranju angleške reprezentance.