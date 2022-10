Srčni nogometaši za Emo, ki jo je iz neznanega vzroka v mladosti zapustil vid (FOTO)

Nekdanji slovenski državni nogometni prvak Nogometna šola (NŠ) Mura iz Murske Sobote se pogosto izkaže tudi zunaj nogometnega igrišča. Črno-beli so še posebno dejavni na humanitarnem področju, kjer sami ali skupaj z navijači iz skupine Black Gringos pogosto pomagajo pomoči potrebnim. Kot poudarjajo, dobrodelnosti ni nikoli odveč. Tudi zato se pogosto odločajo, da z živilskimi in higienskimi izdelki ter drugimi vsakodnevnimi potrebščinami pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo.

Med štirimi dijakinjami iz Slovenije, ki so bile odlične na Nizozemskem, je bila tudi Ema. FOTOGRAFIJE: Družinski arhiv

Po nedavni zmagi NŠ Mura proti ekipi Celja so s predajo finančnih sredstev sklenili dobrodelno akcijo Muraši za Emo. Veseli so bili, da so izpeljali še eno uspešno akcijo, v kateri so zbirali donacije za Emo Bojnec, ki je pred nekaj leti oslepela, a se kljub temu uspešno spopadla z izzivi v gimnaziji ter se vpisala na fakulteto. »S tem je povezan nakup nove elektronske naprave, brajeve vrstice, ki zdaj zanjo in njene starše ne bo zahtevala dodatnega stroška. Zbrali smo namreč dovolj sredstev. Ema se je v družbi staršev in dveh sester v nedeljo v Fazaneriji veselila zmage Mure nad Celjem, v polčasu pa ji je predsednik kluba Robert Kuzmič izročil simbolično darilo in ji zaželel uspešno opravljanje študijskih obveznosti,« je sporočil Smiljan Kuhar, tiskovni predstavnik NŠ Mura, ki se je hkrati zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu, da bo Emin študij nekoliko lažji. Posebna zahvala gre radijski postaji Radio 1. Kuhar dodaja, da si v NŠ Mura že vrsto let prizadevajo, da so uspešni tako na igrišču kot zunaj njega, ob tem pa tudi družbeno odgovorni. »Živimo v okolju, ki čarno-bejlim veliko daje, in zato je prav, da se kot klub po naših močeh vključimo v reševanje stisk ljudi v Prekmurju,« dodajajo.

Slepota iz neznanega vzroka

Emo je iz neznanega vzroka v mladosti zapustil vid.

Ema je sicer skromno dekle, ki živi v Bakovcih pri Murski Soboti z mamo Miro in očetom Ivanom ter razigranima mlajšima sestricama, 15-letno Nušo in 13-letno Laro. Letos je uspešno končala Gimnazijo Frana Miklošiča Ljutomer in se vpisala na Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani. Je članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Soboto, prek katerega potekajo vse dobrodelne transakcije. Pomagajo ji nabaviti nujno potrebne tehnične zadeve, saj lahko le s pomočjo brajeve pisave premaguje komunikacijske težave pri učnem procesu.

Ema je do 5. razreda OŠ videla kot vsi drugi, takrat pa so se iz neznanega vzroka začele težave, v 2. letniku gimnazije je povsem oslepela. Oče je vesel, da dekle ni obupalo, temveč si še bolj prizadeva za uspeh. »Hvaležen sem vsem, ki nam pomagajo, seveda še posebno navijačem, vodstvu, igralcem in zaposlenim pri NŠ Mura, kjer so se spontano spomnili naše Eme. Seveda smo hvaležni tudi društvu, prek katerega urejamo vse zadeve, da nam ne bi kdo govoril, da zlorabimo humanitarne akcije. Mi nabavimo opremo, ki je nujno potrebna, in društvo plača iz sredstev, ki so bila zbrana za njo,« nam je razložil Ivan Bojnec, ki dodaja, da je omenjena oprema zelo draga in bi potrebovali še nekaj sredstev.

Mimogrede, Ema je bila pred dnevi v ekipi, ki je na evropskem tekmovanju mladih znanstvenikov osvojila dve nagradi; štiri mlade slovenske raziskovalke so se pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije udeležile šestdnevnega tekmovanja Evropske unije za mlade znanstvenike EUCYS 2022, ki je potekalo v nizozemskem mestu Leiden.

Mlade, nadarjene in sposobne

Na največjem evropskem tekmovanju mladih znanstvenikov in inovatorjev so Slovenijo zastopale Nadezhda Komarova na področju računalništva, Maja Kalin na področju družboslovnih znanosti in Daša Žuman ter Ema Bojnec na področju kemije. V konkurenci 132 mladih znanstvenikov in inovatorjev iz 33 držav, starih od 14 do 20 let, je Komarova za svojo nalogo Rekonstrukcija slikovnega prostora na umetniških slikah pod mentorstvom Gregorja Anželja in Franca Soline prejela posebno nagrado Evropske vesoljske agencije ESA, Žumanova in Bojnčeva pa sta za svojo nalogo Linearni zapis strukture spojin za slepe pod mentorstvom Nine Žuman in Damijane Dušak prejeli nagrado Evropskega kemijskega društva EuChemS.

Ema s predsednikom NŠ Mura, starši in sestrama FOTO: Aleš Cipot

Naloge je ocenjevala mednarodna žirija 22 visokokvalificiranih ter uglednih znanstvenikov in inženirjev. Zmagovalnim projektom je bilo skupaj podeljeno za 62.000 evrov ter drugih nagrad, kot so obiski in kratka pripravništva v nekaterih najpomembnejših in najbolj inovativnih evropskih raziskovalnih organizacijah in podjetjih.