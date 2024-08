Srbski olimpijec podivjal po porazu: Satanske smeti, judo je uničen in zrežiran šport

Nekateri športniki res težko prenašajo poraze. Tako je srbski judoist Nemanja Majdov po izpadu z olimpijskega turnirja v Parizu brutalno žalil sodnike. Majdova je izločil Grk Theodoros Tselidis, po porazu pa je sodnikom na instagramu sporočil: »Satanski smetarji, seme sodnikov je zastrupljeno.« Pri tem je Majdov zapisal še vrsto žaljivk, češ da ga lahko premagajo le sodniki, danes pa se je znova oglasil na Instagramu. Tokrat je poudaril, kako rad ima Srbijo.

Po dveh minutah so me diskvalificirali in mi niso dali možnosti, da bi sploh kaj pokazal. So te vrednote, ta šport in olimpijske igre za vas navadne smeti? Vsaka solza se bo vrnila k tebi, ti satanski drek. Judo je uničen in zrežiran šport.