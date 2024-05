Športniki nismo roboti, to je preveč

Morda bi slovenski rokometaši posegli še višje od šestega mesta na januarskem EP v Nemčiji, če bi lahko računali na Blaža Janca, ki je imel težave s hrbtom. Kako ključen mož v reprezentanci Uroša Zormana je 27-letni levoroki igralec iz Loga pri Sevnici, se je pokazalo na marčevskih olimpijskih kvalifikacijah za OI v Granollersu, kjer si je Slovenija zagotovila nastop v Parizu 2024.

Zvezdnik Barcelone, ki jo čaka nov nastop na F4 lige prvakov, bo tudi eden glavnih adutov, ko bodo Slovenci nocoj v koprski Bonifiki (18.00) gostili Švico v kvalifikacijah za SP 2025. Povratna tekma bo v nedeljo v Winterthurju.

Gotovo je na zadnjo akcijo v sezoni čisto drugače priti s popotnico uvrstitve na olimpijske igre, kot če bi se vam v Španiji izjalovili načrti. Je v ekipi čutiti pozitivni naboj?

»Prav gotovo, vsi vemo, da je po zmagi naslednji dan vse lažje: potovati, igrati, trenirati. Vse je super. Obrazi so nasmejani, samozavest je na visoki ravni. Zato se zares veselimo teh dveh tekem s Švico, na katerih želimo postaviti piko na i uspešni sezoni.«

Vloga favorita je nesporno na vaši strani, čeprav je Švica spoštovanja vredna tekmica. Kaj pričakujete?

»Gotovo smo favoriti, res pa imamo tudi mi precej težav, kar nekaj igralcev ni z nami zaradi poškodb (Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, Miha Zarabec; op. p.). Švica ima zelo kakovostno ekipo in novega trenerja. Vsi vemo, kaj Andy Schmid pomeni v evropskem rokometu. Čaka nas zelo težko delo. Vemo, da smo dobri le, kadar smo na 100 odstotkih in z glavami pri stvari. Kadar ni tako, imamo težave z ekipami, ki kotirajo nižje. Verjamem, da bomo že v Kopru opravili veliko dela in si z lepo prednostjo olajšali pot na SP.«

V tej sezoni se je pomeril z bratom Mitjo. FOTO: Slavko Kolar

Bonifika se je že večkrat izkazala za osmega igralca Slovenije, si tudi tokrat obetate glasno podporo?

»V Kopru je vedno lepo igrati. Morje, dobro vzdušje, dobra klima. Za reprezentanta ni lepšega, kot zastopati domovino v polni dvorani.«

Drugič imate v reprezentanci brata Mitjo, ki je marca debitiral v Španiji.

»Mitja si je to zaslužil, izkazal se je v ligi prvakov v dresu Celja in ni naključje, da je z nami. Verjamem, da bo v prihodnosti pomemben adut reprezentance. Je priden in deloven fant, lepo smo ga sprejeli.«

360 golov je za Slovenijo dosegel Blaž Janc 100. nastop bo vpisal nocoj proti Švicarjem 28 let bo dopolnil 20. novembra

V Celju Pivovarni Laško ste si ustvarili ime, toda klubu ne gre po načrtih. Naslov prvaka se nasmiha Gorenju, pokal je osvojil Trimo. Kako gledate na dogajanje v slovenski ligi?

»Žalosten sem, ker je Celje padlo tako nizko. To je moj klub, bil sem ponosen član Celja. Mogoče se nekateri ne zavedajo, kaj pomeni Celje na samo v slovenskem rokometu, ampak tudi evropskem. Klub s takšno tradicijo si enostavno ne bi smel privoščiti takšnih porazov, ki jih doživlja. Upam, da se čim prej pobere in da se bo v Zlatorogu spet igrala liga prvakov.«

Mnogi igralci se pritožujejo nad prevelikim številom tekem. Letos so za nameček vmes še olimpijske igre. Kako gledate na to?

»Iskreno povedano, vsega skupaj je preveč. Januarja je bilo EP, avgusta bodo OI, potem januarja SP. Vmes celotna klubska sezona in reprezentančne kvalifikacije. Nismo roboti, tudi športniki smo ljudje z omejitvami. Nič čudnega, da je toliko poškodb. Rokomet je edini šport, ki ima vsako leto veliko tekmovanje. S tem vse skupaj izgublja čar. Olimpijske igre so nekaj posebnega, ker so na štiri leta, ko pridejo, si navdušen in vesel.«

Olimpijske igre so nekaj posebnega, ker so na štiri leta.

Žena Zala ter fanta Lars (3) in Lin (1) vas bodo poleti precej pogrešali, že z julijem se začnejo priprave na OI ...

»Mnogi se ne zavedajo, ampak družine vrhunskih športnikov trpijo. Letos bo morala Zala skrbeti za fanta vse poletje, saj ne bo časa, da bi si organizirali daljše počitnice. S tem smo se že nekako sprijaznili. Žal bo to poletje bolj slabo, kar se tiče družinskega življenja, zato upam, da bomo z dobrimi rezultati v Parizu ljudem v Sloveniji prinesli čim več veselja in ponosa. Potem bo vredno.«