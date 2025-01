Šokantna izpoved trikratne evropske prvakinje: »Izgubila sem vid«

Slavna dvigovalka uteži Agata Wrobel je s svojim zadnjim nastopom v javnosti šokirala javnost.

Depresivna in v finančnih težavah

Pred šestimi leti je razkrila, da trpi za depresijo in sladkorno boleznijo ter da zaradi nakopičenih dolgov ne more več plačevati računov. A oboževalci je takrat niso razočarali. Zbrali so namreč okoli 35.000 evrov za pomoč športnici, ki je Poljski prinesla goro medalj.

V svoji bogati zbirki ima bronasto in srebrno olimpijsko kolajno, zlato s svetovnega prvenstva, trikrat je bila evropska prvakinja. Na žalost je bila zaradi zdravstvenih težav leta 2006 prisiljena končati kariero.

Žal so zdravstvene težave postale še hujše. V prazničnem času je sprožila akcijo s plemenitim namenom, s prodajo skodelic s svojo podobo, da bi zbrala sredstva za pomoč živalim, a je bila nad izidom razočarana.

Ni ji uspelo zbrati niti približno toliko, kot je načrtovala, nato pa je objavo na Facebooku zaključila s šokantno izpovedjo:

»Ničesar več nočem zase, res ničesar. Odkar sem izgubila vid, se počutim izključeno iz družbe,« je dejala. To je šokiralo poljsko javnost, številni so ji v komentarjih izrazili podporo.