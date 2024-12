Šokantna izpoved evropske prvakinje Ane: »Ponoči sem se zbujala zaradi seksa, s katerim se nisem strinjala« (VIDEO)

Aktualna evropska prvakinja v troskoku in bronasta na olimpijskih igrah v Tokiu, Španka Ana Peleteiro Compaore, se je odločila spregovoriti o trpinčenju, ki ga je doživljala v odnosu z nekdanjim partnerjem. Ni ga želela imenovati, je pa zaupala vrsto grozljivih podrobnosti.

»Ponoči sem se zbujala zaradi seksa, s katerim se nisem strinjala. Pa vendar sem ostala z njim. Čisto vse na meni se je spremenilo, od oblačil do pričeske, obnašanja do družine, distancirala sem se od ljudi,« je povedala.

»Rekel mi je, da bo najin odnos uničen, če ne bova seksala, kadar koli bo on hotel. Rekel je, da tisti, ki ne jedo doma, jedo zunaj, in naj me ne preseneti, če me bo kasneje prevaral. In vendar se je vračal s potovanj z ljubezenskimi ugrizi na telesu in mi rekel, da so to ugrizi stenic. In vseeno sem ostala,« je še razkrila.

A k sreči ji je uspelo mračno obdobje pustiti za sabo, danes je poročena s francoskim troskokašem Benjaminom Compaorejem, s katerim imata hčerko.