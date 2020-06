Šok v Zadru: premierja bodo testirali na novi koronavirus

Dimitrov se je družil s številnimi teniškimi kolegi. FOTO: Antonio Bronic, Reuters

Teniškega turnirja v Zadru se je udeležil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Premier je bil med gledalci, a se je srečal tudi z Ivaniševićem, Đokovićem in Marinom Čilićem. Iz urada hrvaške vlade so sporočili, da ni bil v tesnem stiku s Ćorićem ali z Dimitrovim niti se ni rokoval z njima, vseeno pa ga bodo danes testirali »zaradi novonastale situacije v Zadru kot odgovornega državljana.«



Na turnirju je bila tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović.

Đoković se še ni testiral. FOTO: Antonio Bronic, Reuters

Šokanten konec teniškega turnirja v Zadru, ko je bil finalni dvoboj medinje bil odpovedan dobesedno nekaj minut pred načrtovanim začetkom, udeleženecpa je sporočil, da je pozitiven na novi koronavirs, močno odmeva pri naših južnih sosedih in v Srbiji.Dimitrov je v Zadru odigral le en dvoboj – izgubil je proti–, nato pa se je začel počutiti slabo, kar so sprva pripisovali njegovi udeležbi na zabavi. V nedeljo zvečer je sporočil, da ima novi koronavirus. Uro zatem so prireditelji turnirja sporočili, da odpovedujejo finale in da bodo testirali teniške igralce, ki so se ves teden družili z Dimitrovim. Zdaj se sprašujejo, na koga vse je Bolgar prenesel virus, saj se je v Zadru med drugim družil tudi z otroki. Mogoče je, da je bil pozitiven tudi že teden prej, ko je bil v Beograd, kjer so se tenisači divje zabavali.Hrvaški epidemiologmeni, da bi morali vsi, ki so bili v stiku z njim, v karanteno, če pa se pojavijo simptomi, bi se morali testirati. Ocenil je, da za gledalce na turnirju ni nevarnosti, da bi se okužili, kot tudi ne za otroke, s katerimi se je družil Dimitrov, če ni objemal in poljubljal z njimi.Vodja civilne zaščite za zadrsko županijo je danes sporočil, da so z novim koronavirusom okuženi trije teniški igralci (testirali so 22 ljudi), med njimi tudi Ćorić in kondicijski trener Dimitrova. Za okužene so pripravili karanteno ter delajo seznam njihovih stikov. Da je bil v stiku z Dimitrovim, in to kar deset dni, je priznal tudi legendarniSrbski mediji pa poročajo, da se Đoković kot edini še ni testiral na sars-cov-2 in da se bo o tem odločil, ko se vrne v Beograd. V Zadru se ni hotel testirati, ker nima simptomov, prav tako nihče iz njegovega moštva. Đoković je sicer nasprotnik cepljenja. »Zavedam se, da je virus nevaren, a mislim, da obstaja neke vrste cenzura zdravstvenih strokovnjakov, ki govorijo o nekih drugih rešitvah. Raje bi videl, da bi se več govorilo o imunosti,« je dejal Đoković, ko se je pojavil predlog, da bi se teniški turnirji lahko nadaljevali, če bi se vsi igrači predhodno cepili.Teniški igralci, ki so sodelovali na turnirju Adria Tour, so deležni številnih kritik. Švicarski tenisačje ob fotografiji, na kateri se Dimitrov objema z Đokovićem in ostalimi, cinično zapisal: »Hahahahaha, eden najbolj vplivnih teniških novinarjevpa je ocenil, da je bila celotna turneja iztegnjen sredinec konceptu socialnega distanciranja. Upam, da se nihče drug ni okužil, a se to zdi neverjetno. In da bo Grigor služil kot primer ostalim igralcem in športnikom, ki koronavirusa ne jemljejo resno. Bolezen je resnična, tveganje je resnično.«