Slovenski šport žaluje: umrla znani funkcionar in nekdanji nogometaš

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da je umrl predsednik panoge za deskanje na snegu Jože Torkar.

»Njegova neomajna predanost in jasna vizija sta bili nepogrešljivi pri razvoju ter rasti deskanja v Sloveniji,« so zapisali pri SZS.

V mlajših letih se je Torkar uveljavil kot tekmovalec v alpin/paralelnih disciplinah, ljubezen do športa pa je izražal tudi v drugih dejavnostih, gorskem kolesarjenju, smučanju, deskanju ter kajtanju, so dodali pri zvezi.

Kot predsednik panoge deskanja na snegu je posvečal posebno pozornost najmlajšim in mladinskim ekipam. »Neutrudno je verjel v njihov potencial in se zavzemal za ustvarjanje pogojev, v katerih bi lahko postali vrhunski športniki. Bil je most med klubi, trenerji, tekmovalci in vodstvenimi delavci - s svojo toplino in širokim nasmehom je povezoval ljudi ter gradil trdne temelje za razvoj deskanja,« so še zapisali pri SZS.

Umrl nekdanji nogometaš Igor Poznič

Nekdanji nogometaš Igor Poznič je umrl v 58. letu starosti, so poročali slovenski mediji. Nekdanji napadalec je velik pečat pustil v dresu Maribora, kjer je odigral 255 tekem in dosegel 87 golov. Poznič je v karieri igral še za graški Gak, Felgueiras in Dravo, zaigral je tudi za slovensko reprezentanco.

Ob Pozničevi smrti je na družbenem omrežju X nekdanji nogometaš Samo Vidovič zapisal: »Nebeški skakalec, 'bombarder'. Poznala sva se od začetka najinih nogometnih karier, nogometna šola Maribor je v osemdesetih letih vsako poletje hodila na priprave v mojo Črno. Naj počiva v miru.«