Slovenska smučarka pri komaj 24 letih: Odločitev je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju

Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je danes povsem nepričakovano oznanila, da pri svojih 24 letih starosti končuje tekmovalno pot. Presenetljivo vest je svojim sledilcem sporočila na Facebooku in Instagramu, v torek pa bo na sedežu Smučarske zveze Slovenije tudi uradno stopila pred medije.

»Odločitev, ki sem jo sprejela, je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju, neizmerno vesela sem, da to odločitev sprejemam dokaj zdrava, koleno mi še vedno dela nekaj preglavic, a vse se bo uredilo,« je zapisala v daljšem zapisu.

V svetovnem pokalu je bila Meta Hrovat štirikrat na stopničkah, štirikrat tretja, dvakrat na domačem kranjskogorskem hribu na progi Podkoren v letih 2020 in 2021 ter dvakrat v Lenzerheideju (2018 in 2021).

»Nimam pojma, kaj me čaka v življenju, ampak sigurna sem, da se odpravljam na novo dogodivščino. Ne najdem besed, s katerimi bi vam lahko izkazala hvaležnost za vse izrečene spodbudne besede, včasih ste me s kavča pošteno zbodli, ampak vse to je zdaj del mene, zaradi vsega sem oseba, kakršna sem, in hvaležna sem za to. Se vidimo kmalu ... v gorah, zraku, na smučeh ... kjerkoli pač,« je še dodala.