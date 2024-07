Konec kariere? Slovenka padla na dopinškem testu! V njeni krvi našli kokain

Slovenska antidoping organizacija (Sloado) je sporočila, da so odkrili nov primer kršitve protidopinških pravil med slovenskimi športniki.

Tokrat je na testu padla Maruša Bizjak Ferjan, članica Powerlifting zveze Slovenije, zveze troboja moči, so sporočili iz Sloada.

V njenem vzorcu, odvzetem 17. decembra lani na prednovoletnem tekmovanju KDU Olimpija v powerliftingu, so našli prepovedano snov kokain.

Maruša Bizjak Ferjan. FOTO: Powerlifting Zveza Slovenije

»Športničin vzorec, odvzet dne 17. 12. 2023 na Prednovoletnem tekmovanju KDU Olimpija v powerliftingu, je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo, zaznana prepovedana snov je bila kokain. Kokain je snov, ki je v športu prepovedana in je bila v letu 2023 uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije WADA v skupino S6, kamor sodijo vsa poživila. Kokain je ne specificirano poživilo, ki se zlorablja in je prepovedano na tekmovanju,« so zapisali.

S strani Disciplinske komisije SLOADO je bila najprej izrečena sankcija izločitve dveh let (poleg že omenjenih stranskih sankcij), vendar pa je v pritožbenem postopku Pritožbeni organ SLOADO zavrnil športničino pritožbo na znižanje sankcije ter prvostopenjsko odločitev delno spremenil na način, da je izrekel sankcijo izločitve štirih let.

Ključen razlog za to je bil, da športnica v postopku ni uspela dokazati, da je prepovedano snov zaužila izven tekmovanja in brez namena izboljšanja svojih športnih rezultatov.

Končna kazen je tako izločitev za štiri leta, odvzem rezultatov na tekmovanju in povrnitev stroškov v višini 1.000 evrov.