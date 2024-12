Slovenci upajo, da jim bo Fortuna bolj naklonjena

S severa Evrope so se medtem najboljši smučarski skakalci spustili v osrčje stare celine – natančneje v Vislo, kjer bosta ta konec tedna naslednji tekmi za svetovni pokal. Poljski prireditelji še pred nekaj dnevi niso bili prepričani, ali bodo lahko pravočasno zasnežili veliko napravo, poimenovano po domačem šampionu Adamu Malyszu (HS-134). Potem ko so se v dogovoru s pristojnimi na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) že pripravljali na rezervni scenarij s tako imenovano hibridno prireditvijo z ledeno zaletno smučino in plastično podlago na doskočišču, so šele v torek zagotovili, da bodo lahko vendarle pod streho spravili normalno tekmovanje.

Piotr Žyla se po operaciji kolena vrača med elito. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Skakalci bodo torej od danes naprej, ko bosta na sporedu uradni trening (16.00) in kvalifikacije (18.00), tudi v Visli pristajali na snegu, nad katerim pa imajo mnogi določene pomisleke. Kadar so namreč na tem prizorišču gostili preizkušnje na začetku sezone, so imeli tekmovalci praviloma vselej bolj ali manj večje težave pri doskokih in med smučanjem v izteku. Na tamkajšnjem umetnem oziroma tehničnem snegu so pri višjih temperaturah hitreje nastale grbine, ki so skakalcem med pristajanjem povzročale nemalo težav. Gledalcem je zastajal dih ob neprijetnih padcih, tisti, ki so jo odnesli brez praske, pa so si oddahnili, potem ko so preživeli »rodeo«, kakor so ga hudomušno opisali.

289 točk so doslej osvojili slovenski skakalci, ki v pokalu narodov zasedajo četrto mesto. Vodilni Avstrijci jih imajo že 1139.

Vremenska napoved za Vislo sicer zlasti v soboto, ko je start tekme predviden za 15.05 (nedeljska se bo začela deset minut pozneje), ni najboljša, saj naj bi sneženje prešlo v dež. Za povrh naj bi tudi močno pihalo. Če se bo uresničilo, da naj bi sunki dosegli celo hitrost okrog 75 km/h, bo seveda težko izpeljati preizkušnjo. Zaradi tega je pričakovati novo »loterijo«, ki doslej Slovencem v tej sezoni še ni prinesla prav veliko sreče.

Lanišek najbližje elitni deseterici

Glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota je na Poljsko odpeljal isto peterico, nad katero je bedel že v Lillehammerju in Ruki. Ob Anžetu Lanišku, ki je kot enajsti v skupni razvrstitvi za svetovni pokal najbližje elitni deseterici, bodo tako pod slovensko zastavo skakali še Timi Zajc (20.), Domen Prevc (33.), Žak Mogel (37.) in Lovro Kos (40.). Hrgota vztraja, da so njegovi izbranci pripravljeni bolje, kakor kažejo njihovi zadnji dosežki. Nadejajo se, da jim bo boginja sreče Fortuna bolj naklonjena, kot jim je bila na Norveškem in Finskem.

Nemec Pius Paschke kar žari v rumeni majici. FOTO: Markku Ulander/Reuters

Še slabše se je na uvodnih dveh postajah predolimpijske zime 2024/25 godilo Poljakom, med katerimi je po štirih (posamičnih) tekmah v najboljšem položaju Pawel Wasek, ki v skupnem točkovanju drži komaj 21. mesto! Njihov selektor, Avstrijec Thomas Thurnbichler, močno upa, da bodo pred svojimi glasnimi navijači popravili bled vtis iz Lillehammerja in Ruke. V poljsko ekipo se sicer po operaciji kolena, ki jo je imel poleti, vrača izkušeni Piotr Žyla, ki je nazadnje v mednarodni konkurenci tekmoval konec marca na finalu v Planici.

»Če sem iskren, sem že lačen preizkušenj. Za menoj je dolg oddih in komaj čakam, da si spet nadenem startno številko,« je poudaril in priznal, da še ni v najboljši formi. Nazadnje jo je pilil na treningu v Eisenerzu, kjer so se njegovi skoki postopoma izboljševali. Na ledeni smučini mu je šlo bolje od nog kot pred tem na keramični. »Počutim se v redu, določene težave imam le s težo. Tako suh še nisem bil. Morda zaradi tega nimam dovolj moči,« je razkril 37-letni Poljak, ki se je – mimogrede – še nedolgo tega spogledoval celo z nastopom v mešanih borilnih športih (MMA).