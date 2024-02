S Petrom Prevcem si deli podobne vrednote

Slovenski skakalni as Anže Lanišek je vesel, ker se stanje njegovega kolena iz dneva v dan izboljšuje. »Na srečo poškodba ni tako huda, kot bi lahko bila, če sodim po posnetku. Boli me zelo malo, gibljivost je že precej boljša in z zadovoljstvom ugotavljam, da se okrevanje odvija v pravo smer,« je pojasnil Lanišek in razkril, kako je pred mesecem dni prišlo do poškodbe na Bloudkovi velikanki.

»Uspel mi je zelo dober skok, vendar zaradi sončnih žarkov, ki so se tisti dan na snegu še posebej močno bleščali, ob pristanku nisem najbolje videl črt, ki jih je bilo tudi sicer manj kot na tekmah. Zaradi tega sem imel precejšnje težave ob doskoku in imel sem veliko srečo, da sem si pri tem 'zgolj' natrgal notranjo križno vez, saj bi si lahko strgal vse,« je poudaril 27-letni član SSK Mengeš.

Ker ga je klubski trener Aleš Selak že od malih nog učil, da neprijeten dogodek na skakalnici najlažje »pregrizneš«, če se takoj po njem spet odpraviš skočit, je resnično pomislil na to, da bi se nemudoma spet podal na vrh zaletišča. »A sem hitro začutil, da s kolenom ni vse v najlepšem redu. Po kakšnih 15 minutah, ko je adrenalin popustil, me je začelo notri tudi špikati,« je podoživel neprijetne trenutke iz Planice.

32 uvrstitev med najboljšo trojico je Anže Lanišek že dosegel v svetovnem pokalu, od tega šest zmag.

Ko mu je postalo jasno, da ne bo mogel nastopiti na svetovnem prvenstvu na Kulmu, niti ni bil pretirano razočaran. »Seveda sem si zelo želel leteti, vendar pa sem se hitro sprijaznil s tem, da bom do nadaljnjega doma. Kot pravijo, je vse za nekaj dobro, v tem primeru sem bil lahko doma za sinov rojstni dan, tudi sicer lahko veliko časa preživim z družino,« je pozitivne stvari izluščil domžalski as. Pri okrevanju mu pomaga žena Nastja, ki ji najbolj zaupa, ker ga najbolj pozna. »Dobro ve, česa sem sposoben in koliko zmorem. Pri vajah sicer paziva, da jih opravljam čim bolj učinkovito in da se ne naprezam preveč.«

Ne dvomi, da se bo še v tej sezoni vrnil na tekme. »O tem sem prepričan 100,1-odstotno. Načrtujem, da se bom ekipi pridružil že na norveški turneji, vendar ne bom prehiteval dogodkov. Če ne bom popolnoma nared, potem ne bom rinil z glavo skozi zid,« se zaveda, da si mora najprej dobro zaceliti vez, preden se bo spet odpravil na tekme.

Najbolj čustveno bo spet v Planici

Peter Prevc se je po enem vikendu premora, ki si ga je – kot se je pošalil na družbenih omrežjih – vzel zaradi pusta, prejšnji konec tedna v Saporu vrnil v karavano, ki ima pred seboj le še štiri tedne tekem. Da kapetan slovenske reprezentance ne bo več dolgo vztrajal, je tudi Lanišek slutil že nekaj časa. »Ko sem ga enkrat izzval, da bo verjetno potegnil še do olimpijskih iger čez dve leti v Cortini in Milanu, mi je odvrnil, da za to ni nobene možnosti. Kot kaže, se je takrat zarekel, tako da sem potem pričakoval, da se počasi bliža konec njegove kariere,« je zaupal, kdaj je od najstarejšega od bratov Prevc dobil namig, da se spogleduje s slovesom od tekmovalnega športa.

Član SSK Mengeš navdušuje tudi z izjemnim slogom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kakor pravi, mu je Peter pokazal, da je v tem športu možno doseči marsikaj. Da je mogoče tudi kot slovenski skakalec poseči po kolajnah tako na olimpijskih igrah kot tudi na svetovnih prvenstvih, da je možno osvojiti tudi veliki kristalni globus in zlatega orla na novoletni turneji.

»Že nekajkrat sem pomislil na to, kaj vse je Peter dosegel in kje vse sem bil zraven ob njegovih uspehih. Ne bom pozabil, kako zelo je bil analitičen, kar mu je velikokrat prišlo zelo prav – še posebej v najboljših sezonah. Zelo se je znal poglobiti in proučiti podrobnosti. Pozneje je znal pri tem verjetno tudi malo pretiravati. Nemalokrat smo se drugi tudi šalili, ko smo se spraševali, koliko imitacij je izvedel Peter. Tako smo prišli do odgovora, da jih je – kakor Chuck Norris – zagotovo naredil vse,« je v smehu zaupal »Žaba«.

S slovenskim rekorderjem si deli podobne vrednote. »Obema veliko pomeni družina, otroci … Ko ga še nisem poznal, sem si mislil, da je z njim verjetno težko spregovoriti kakšno besedo, ko pa sem ga spoznal, sem se prepričal, da vendarle ni tako leden, kot morda deluje,« je Anže razkril svoj pogled na Petra in v isti sapi pribil, da za vse, ki so imeli priložnost sodelovati z njim, prihodnji tedni ne bodo preprosti, vendar pa v isti sapi opozoril, da sezone še ni konec. »Najbolj čustveno bo zagotovo spet v Planici, kakor je bilo tam zame že lani ...« je še dejal Lanišek, ki se je pred kratkim nadvse razveselil Bloudkove nagrade.