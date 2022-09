Roglič celi rane po grdem padcu: ste videli, kaj je sporočil? (FOTO)

Slovenski kolesarski as Primož Roglič v krogu družine zdravi rane po padcu v 16. etapi dirke po Španiji. Ne samo telesne, ampak tudi psihološke, saj ne skriva, da sta ga odstop in tudi dejstvo, da se ni mogel do konca boriti za zgodovinsko četrto zaporedno zmago, močno prizadela.

A kot je sporočil na družabnih omrežjih, že počasi okreva in razmišlja o prihodnosti.