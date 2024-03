Robert Hrgota: Zelo pomembno je, da nismo vrgli puške v koruzo

V svetovnem pokalu smučarskih skakalcev se z veliko naglico približuje tradicionalni zaključek sezone v Planici. Kljub še ne postavljeni piki na i tekmovalnega obdobja 2023/24 ima glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota že določeno iztočnico za oceno uspešnosti zime.

»Bila je uspešna. Resda nismo posegli v boj za veliki kristalni globus, vse druge cilje pa smo izpolnili. Tudi kar zadeva svetovno prvenstvo v poletih. Predvsem me veseli, da je toliko fantov letos tudi že okusilo slast zmage. Tudi v pokalu narodov smo med tremi najboljšimi, kar je bil prav tako eden od ciljev. Moram reči, da je to zelo solidna oziroma uspešna sezona,« je za uvod ocenil Hrgota.

Ta in njegovi varovanci so se soočali tudi z normalnimi dejavniki za šport, ki so krojili rezultate, kot je bila poškodba Anžeta Laniška, in tudi – ker je to športna panoga na odprtem – spremenljivimi vremenskimi oziroma vetrovnimi razmerami. Predvsem na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer so Avstrijci izsilili tretjo serijo in Timiju Zajcu »odvzeli« zlato kolajno. Nekaj smole je bilo, a to je pri športu treba vzeti v zakup.

Moramo postoriti veliko stvari, da smo Avstrijcem lahko konkurenčni. To je iztočnica, kje se jim lahko približamo in jih presežemo.

»Se strinjam, kakor ti kakšne tekme, kar zadeva razmere, kaj odvzamejo, ti druge tudi kaj dajo. Velik vpliv je zagotovo imela tudi Anžetova poškodba, do tistega trenutka je bil zelo 'vroč'. Verjamem, da bi v nadaljevanju še napredoval oziroma morebiti bil spet v igri za tri najboljše v skupni razvrstitvi. A pomembno je, da poškodba ni bila hujše narave, da se je vrnil in da v bistvu lahko zaključi sezono. Predvsem je pomembno, da se je vrnil v tekmovalni ritem in brez rezultatskih pričakovanj. To je del športa, a menim, da so drugi fantje uspešno nadomestili ta manko, ki ga je povzročila njegova poškodba,« je nadaljeval 35-letni Velenjčan.

Slovensko tekmovalno sezono ocenjuje za uspešno. FOTO: Matej Družnik

Kosov paket

Rdeča nit sezone je bila prevlada germansko govorečih Avstrije in Nemčije. Čemu jo glavni slovenski trener pripisuje: materialu, dresom?

»Predvsem bi rekel, da je to avstrijska prevlada. Nimamo kaj, dober sistem, dobro delajo, imajo tudi veliko finančnih sredstev za razvoj. Tudi veliko ljudi dela na tem, vedno so v ospredju glede razvoja materiala in podobno. Sami moramo postoriti veliko stvari, da smo jim lahko konkurenčni. To je dobra iztočnica za naslednjo sezono, da ugotovimo, kje se jim lahko približamo oziroma kje jih lahko presežemo. Zelo pomembno je, da po uvodnih preizkušnjah nismo vrgli puške v koruzo in smo se nato rezultatsko dvignili ter ohranili stik do konca sezone,« je pripomnil.

No, Lovro Kos je v tej zimi resnično navdušil z zmagama v Lake Placidu in Lahtiju. Hrgota je pojasnil razloge za izjemen napredek štiriindvajsetletnika iz Rudnika pri Moravčah.

»Lovro je že od začetka po pekinški olimpijski sezoni, ko se je priključil trenažnemu procesu ekipe A, telesno napredoval. Imel je zelo dobre temelje, ki jih je v bistvu gojil že prej v klubu in drugih ekipah. Imel je dobre navade, dobro dovzetnost. Iz sezone v sezono, iz tekme v tekmo je mentalno rasel, tudi po lanski zimi, ki morebiti ni bila tako uspešna, je vedel, kje je storil napake.«

Ob slovesu Petra Prevca meni, da bo v dolini pod Poncami zelo motivirano in čustveno ozračje. FOTO: Matej Družnik

»Popravil jih je, napredoval, zelo me veseli, da je to znal dvigniti v udarnem trenutku pred sezono. Takrat je res kazal dobre skoke, a morebiti sta manjkali stalnost in sproščenost. To je pridobil v tej sezoni, res izkorišča svoje sposobnosti. Veliko malenkosti je, tu ni le ena stvar. Paket vsega je, kar je storil, da ga je pripeljalo do položaja, kjer je zdaj,« je strokovno opisal glavni slovenski strateg.

Popolna kariera

Letošnja Planica bo zelo čustvena zaradi tekmovalnega slovesa Petra Prevca. Pred petimi leti se je v dolini pod Poncami poslovil Robert Kranjec, zdaj bo še bolj noro. Kako obdržati tekmovalno osredotočenost ob tem ljudskem rajanju, ki se obeta, ali bo motivacija zaradi tega še večja, smo povprašali Hrgoto.

Po zadnjem skoku Petra Prevca verjamem, da bodo čustva 'popustila' in da bo bolj čustveno in veselo.

»Motivacija bo zelo visoka, na letalnici Petru tudi ne bi privoščili, da bi tekmoval polovično. Moraš biti res osredotočen, to sta toliko večji skakalnica in hitrost, konec koncev je Peter tudi v igri za mali kristalni globus, tako da bo do nedelje ostal profesionalec. Po zadnjem skoku pa verjamem, da bodo čustva 'popustila' in da bo zaradi uspešnega konca tedna bolj čustveno in veselo. Ni treba preveč pojasnjevati, da je treba ostati do konca zbran. A tudi vemo, da si bodo vsi po zadnjem skoku dali duška.«

Hrgota ima svoje videnje bogate in uspešne Petrove športne poti. »Menim, da je dosegel vse, kar se je dalo doseči. Lahko je ponosen na to, kar mu je uspelo, in miren. Zaradi tega je tudi tako mirno sprejel odločitev o zaključku kariere, saj je izpolnil sebe, svoje cilje in sanje. Ob vsem tem mu gre zadnja sezona zelo dobro in resnično se le redki poslovijo na vrhu. Zdi se mi, da se to tudi spodobi za takšnega šampiona, kot je Peter. Lahko rečemo, skoraj popolna kariera,« je še dejal.