Reprezentant ni več prišel na treninge in tekme, prekinil je tudi pogodbo

Devetnajstletni Nik Mujanović se je v sezoni 2023 lepo uveljavil v slovenski odbojkarski reprezentanci. Član Calcit Volleyja, ta že od leta 2003 čaka na nov naslov državnega prvaka, je tudi klubsko pravšnje začel sezono, Kamničani so v prvem medsebojnem obračunu v domači ligi odpravili tudi največjega konkurenta in v zadnjih dolgih letih, z izjemo Merkurja Maribora v letu 2021, serijskega šampiona ACH Volley. Nato pa je počilo.

Nik Mujanović ni več prišel na treninge in tekme, zaradi neizpolnjevanja pogojev (pogoja) oziroma utemljenega pravnega razloga je prek pravnega zastopnika Blaža Tomažina Bolcarja sporočil, da enostransko in brez obveznosti prekinja pogodbo s kamniškim klubom. Ta bi mu sicer potekla s koncem sezone 2024/25.

Up slovenske odbojke se kani preseliti k italijanskemu prvoligašu Vero Volley Monza, a najprej mora Odbojkarska zveza Slovenije s mednarodnim prestopnim certifikatom potrditi selitev igralca na Apeninski polotok. Tega pa ne more storiti, saj je Calcit Volley zvezo obvestil, da medsebojne obveznosti iz pogodbe niso rešene.

Vsi pogoji izpolnjeni

»Izpolnjujemo vse pogoje iz pogodbe, ki jo ima Nik Mujanović s klubom. Ne vem, katerega ne bi hoteli, naj pove točno katerega, pa bo sam lahko to potem komentiral,« uvodoma pravi športni direktor Calcit Volleyja Tomi Šmuc. Je to morebiti finančni pogoj?

»Ne, smo finančno stabilen klub, vedno smo vsem vse poravnali, lahko se pozanimate pri vseh igralcih. Menim, da smo eden najbolj rednih klubskih plačnikov v Sloveniji, veste, da imamo tako moško kot žensko ekipo, praktično več kot 400 članov kluba, tukaj zagotovo ne gre za to.«

Kako torej naprej v tej po šahovsko rečeno pat položaju? »On komunicira prek svojega odvetnika, logična poteza je, da je tudi odbojkarski klub najel odvetnike in se moramo pogovarjati na takšen način. Dovoljenje za prestop da ali ne, še vedno upam, da bo na koncu prevladala odločitev, da se bo vrnil v klub,« je dodal.

Tudi Blaž Tomažin Bolcar, pravni zastopnik Nika Mujanovića, je povedal svoje kratko mnenje. »V tem trenutku ne moremo ničesar komentirati, ker so še sestanki za mirno rešitev zadeve.« Če do tega ne bo prišlo, pa bo o vsem odločalo pristojno sodišče. V četrtek sta se odvetniški strani, igralčeva in klubska, pri reševanju zapleta sestali, obe ostajata pri svojih stališčih.