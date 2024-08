Razstava v čast paraolimpijskem prvaku Francu (FOTO)

V času olimpijskih iger v Parizu ter v pričakovanju paraolimpijskih iger je v Lendavi na ogled nadvse aktualna razstava. Na pobudo lendavskega župana Janeza Magyarja je namreč Športna zveza Lendava v avli gledališke in koncertne dvorane v Lendavi slovesno odprla dve razstavi naenkrat. Prva z naslovom Lendavski paraolimpijski zmagovalec prikazuje zgodbo našega paraolimpijskega prvaka v namiznem tenisu Franca Šimoniča. Ta se je udeležil razstave in odgovarjal na vprašanja obiskovalcev o svojih dosežkih.

Kljub nesreči ni odnehal Franc se je rodil leta 1951 v Lendavi. Odraščal je s tremi sestrami in bratom. Prav pri očetu Janezu in Štefanu Klemenčiču sta mladi Franc in njegova sestra Gizela začela trenirati namizni tenis v TVD Partizan Lendava. Skupaj z vrstniki so dosegali lepe uspehe na mladinskih tekmovanjih. Po končani osnovni šoli se je Franc vpisal na lendavsko tehnično šolo. Leta 1963 je med delovno prakso v delavnicah Tehnične šole v Lendavi doživel delovno nezgodo, ostal je brez leve roke, do podlahti mu jo je odtrgal stroj. Zaradi tega je za nekaj časa nehal igrati namizni tenis. Kmalu je znova začel trenirati, in sicer v kategoriji invalidov. Tam je nizal neverjetne uspehe v jugoslovanskem in svetovnem merilu. Postal je član jugoslovanske reprezentance.

Ob tej priložnosti sta spregovorila župan in predsednik Športne zveze Lendava Andrej Matjašec. Župan je poudaril pomen tovrstnih razstav za ohranjanje športne dediščine ter prispevek Šimoniča k prepoznavnosti Lendave. Poudaril je še, da je naš prvak s svojimi dosežki navdih mnogim generacijam in da je njegova zgodba pomemben del športne zgodovine. Franc Šimonič je v bogati karieri osvojil dva naslova paraolimpijskega prvaka. Leta 1980 je v Moskvi prejel zlato medaljo v ekipni in srebrno v posamični konkurenci, leta 1984 pa je v New Yorku osvojil še posamični naslov. Leta 1988 je bil zastavonoša na paraolimpijskih igrah v Seulu. Poleg teh dosežkov je leta 1980 v Arnhemu postal tudi svetovni prvak. Razstava je bogata s fotografijami in spominki, ki pričajo o njegovih številnih uspehih. Druga lendavska razstava, Srebrno Sarajevo, je del občasne serije Srebrna 1984, ki zaznamuje 40. obletnico zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. Vključuje zgodbe in dosežke slovenskih športnikov ter poudarja vlogo Slovencev v organizaciji iger, vključno z uradno maskoto Vučkom. Pripravljena je bila ob sodelovanju Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije ter Muzeja športa in bo na ogled na različnih lokacijah po Sloveniji. Prvič pa je na ogled prav v Lendavi.

Izplača se obiskati športni razstavi v Lendavi.

Na ogled je veliko olimpijskih spominkov našega nekdanjega prvaka.