Razglasili so nova športnika leta

V veliki dvorani Narodnega doma v Celju so pripravili tradicionalno prireditev Športnik leta, ki jo je že 56. leto zapovrstjo pripravila Športna zveza Celje. Športnice in športnike, trenerje, športne delavce, funkcionarje in druge goste, med katerimi je bil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, je nagovoril tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač. V svojem nagovoru je celjskim športnikom čestital za številne odlične dosežke v minulem letu, se jim zahvalil za njihov prispevek pri ohranjanju in utrjevanju ugleda Celja kot športnega mesta in jim zaželel veliko uspeha tudi v tem letu.

Na slovesni podelitvi so bili podeljeni nagrade, priznanja ter plakete najboljšim športnikom, društvom ter drugim zaslužnim posameznikom, ki so s svojim delovanjem zaznamovali minulo leto. Laskavi naziv najboljšega celjskega športnika za leto 2023 je prejel deskar na snegu Tim Mastnak, ki se je v imenu vseh športnikov Mestni občini Celje in drugim pokroviteljem celjskega športa zahvalil za podporo.

Tim Mastnak (na sredini) je najboljši športnik leta v Celju. FOTO: Andraž Purg

Za najboljšo športnico pa je bila izbrana atletinja Tina Šutej, ki je bila lani razglašena za drugo najboljšo slovensko športnico leta. Pred dnevi je na dvoranskem atletskem mitingu v Ostravi na Češkem v skoku s palico preskočila 4,73 metra in tako znova napovedala izjemno sezono, ki se bo na začetku marca končala na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

V ekipni konkurenci sta nagrado za naj ekipo prejela Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje.

Letos bodo namenili največ denarja doslej

»Da smo kot športno mesto prepoznavni v slovenskem in mednarodnem prostoru, ste seveda zaslužni športniki, trenerji, športni delavci v klubih in društvih ter entuziasti, ki soustvarjate vrhunske in odmevne športne rezultate, skrbite za razvoj mladih športnikov, organizirate rekreacijske ali večje dogodke za vse generacije. Ob tem ne gre prezreti prispevka Športne zveze Celje in številnih podjetij, ki so kot sponzorji ključni podporni steber športnikov in športnih klubov pri uresničevanju njihovih programov in ciljev,« je na slovesnosti poudaril celjski župan Matija Kovač.

»Ta predanost športu v Celju in bogata športna zgodovina mesta sta zaveza in navdih tudi za nas, občino, da prispevamo svoj delež k ohranjanju in utrjevanju ugleda Celja kot športnega mesta. Naše poslanstvo je, da podpiramo programe delovanja športnih klubov in društev, zagotavljamo dobro športno infrastrukturo, spodbujamo množičnost in dolgoročno usmerjamo razvoj športa v občini,« je še dejal.

Letos bodo v Celju za letni program športa namenili skoraj pet milijonov evrov, kar je največ doslej. Med drugim načrtujejo dokončanje obnove atletske steze na stadionu Kladivar in rekonstrukcijo nogometnega stadiona Z'dežele, kar bo omogočilo prehod na višji nivo UEFA kategorizacije.