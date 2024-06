Prvi resni neredi na stadionu: hudo so se stepli turški in gruzijski navijači (VIDEO)

Po uličnih nemirih pred tekmo evropskega nogometnega prvenstva med Anglijo in Srbijo, so se zdaj navijači spopadli še na stadionu.

V Dortmundu, kjer se ob 18. uri začne tekma med Turčijo in Gruzijo, so se spopadli navijači obeh reprezentanc.

Ena skupina šla za drugo

Kaj je bil vzrok za prepir, se ne ve, a vse se je dogajalo v kotu stadiona, kjer so navijači fizično ločeni, a so vseeno uspeli najti način, da so se stepli.Izpadlo je zelo grdo in na koncu navijače morala ločiti policija in vse aretirati. Da to ne bi bila edina težava organizatorjev, je dež, ki je lil kot iz škafa, na nekaterih delih stadiona poskrbel za pravo poplavo.