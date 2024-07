Prizor iz studia RTV, ki se mu smejijo vsi: voditelj ga je lepo pozdravil, on pa takole (VIDEO)

Na nacionalki vsak večer pripravijo Olimpijski dnevnik, kjer so zbrani glavni utrinki in nastopi z Olimpijskih iger v Parizu. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi uvodnega kroga OI izgubila proti Španiji, zvečer pa so v omenjenem dnevniku pripravili pogovor s selektorjem Urošem Zormanom.

A ustvarjalcem oddaje tokrat ni šlo vse po načrtih. Zorman se je javljal iz francoske prestolnice, s pomočjo tehnologije pa so njegovo podobo preslikali v studio v Ljubljani, kjer je stal nasproti voditelja. Očitno pa so imeli na začetku nekaj težav s povezavo, saj selektor ni slišal voditeljevega pozdrava, zato je gledal proč.

Prigodi so se mnogi nasmejali, video pa je zaokrožil tudi po družbenih omrežjih.