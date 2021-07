Priljubljeni slovenski nogometaš s cmokom v grlu sporočil ...

Brezsi sploh ne gre več predstavljati uspešnega slovenskega prvoligaša Maribora. A vsake stvari je enkrat konec in tako se bo počasi iztekla tudi dolga in uspešna kariera priljubljenega brazilskega nogometaša. Ta je v zadnjih letih že postal pravo Mariborčan in tudi napovedal, da bo tudi po odhodu z zelenic ostal v klubu.O tem, kako je sprejel to težko odločitev in kako čustvena bo njegova zadnja sezona pa je zapisal v nagovoru navijačem (nelektorirano):»Dragi navijači. Ta zapis pišem s cmokom v grlu. Zakorakal sem v zadnjo sezono v svoji karieri. Z @nkmaribor sem podpisal svojo zadnjo pogodbo kot igralec. Mojo srce še hoče, telo pa kliče k počitku. V tej sezoni bom zadnjič kot igralec stopil na nogometne zelenice. Skupaj s klubom smo se odločili, da ostanem še to sezono, ker si želim tako v slačilnici kot na terenu pomagati mladim igralcem. Želim si še zadnjič stopiti pred vas, dragi navijači. Želim si sezono pred polnimi tribunami in želim se vam zahvaliti na vsakem stadionu in vsaki zelenici posebej. Enostavno se nisem mogel posloviti pred praznimi tribunami. Želim se vam zahvaliti za podporo in vzpodbudo skozi mojo kariero in si še zadnjič zadeti, preden kopačke postavim v kot. Še zmeraj sem motiviran in si želim pomagati na igrišču kolikor le lahko in to bom tudi dokazal. Vsako minuto, ki jo bom dobil, bom izkoristil, kot da bi bila moja zadnja. Zame bo to izjemno čustvena sezona. Vesel sem, da jo bom delil z vami, dragi navijači. Želel bi si, da bi ta sezona trajala in da bi si jo lahko za zmeraj vtisnil v spomin. Verjamem, da se bo končala tako, kot že od nekdaj sanjam. Vaš kapetan MT9«